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В Польше ученик устроил нападение с ножом в техникуме, пострадали по меньшей мере 8 человек

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В польской Остроленке 19-летний ученик напал с ножом в техникуме, пострадали восемь человек, в том числе пятеро детей. Нападавшего задержали.

В Польше ученик устроил нападение с ножом в техникуме, пострадали по меньшей мере 8 человек

В польской Остроленке 19-летний учащийся устроил нападение в техникуме, в результате которого пострадали по меньшей мере восемь человек, среди них пятеро детей. Нападавшего задержали возле городского пляжа. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

Детали

Сначала полиция сообщала о семи раненых, двое из которых получили более серьезные травмы. Позже службы сообщили как минимум о восьми пострадавших, среди которых пятеро детей. Все они были доставлены в больницу.

Среди раненых, по данным местных СМИ, есть учительница, получившая травму руки. Точное состояние всех пострадавших в настоящее время устанавливается.

После нападения мужчина покинул территорию школы. Полиция начала его поиски и задержала 19-летнего учащегося этого учебного заведения возле городского пляжа.

Мотивы его действий пока неизвестны. Полиция устанавливает точный ход нападения и обстоятельства инцидента.

После происшествия Профессионально-технический учебный комплекс №4 закрыли. Мэр Остроленки Павел Невядомский также распорядился не допускать посторонних лиц в другие школы.

Он также призвал учащихся, родителей и работников школ сохранять спокойствие и выполнять распоряжения администрации и служб. Кроме того, он попросил не распространять непроверенную информацию.

В Польше подозреваемому в нападении на монастырь украинцу избрали меру пресечения26.09.26, 15:57 • 18147 просмотров

Ольга Розгон

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