В Польше ученик устроил нападение с ножом в техникуме, пострадали по меньшей мере 8 человек
Киев • УНН
В польской Остроленке 19-летний ученик напал с ножом в техникуме, пострадали восемь человек, в том числе пятеро детей. Нападавшего задержали.
В польской Остроленке 19-летний учащийся устроил нападение в техникуме, в результате которого пострадали по меньшей мере восемь человек, среди них пятеро детей. Нападавшего задержали возле городского пляжа. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.
Детали
Сначала полиция сообщала о семи раненых, двое из которых получили более серьезные травмы. Позже службы сообщили как минимум о восьми пострадавших, среди которых пятеро детей. Все они были доставлены в больницу.
Среди раненых, по данным местных СМИ, есть учительница, получившая травму руки. Точное состояние всех пострадавших в настоящее время устанавливается.
После нападения мужчина покинул территорию школы. Полиция начала его поиски и задержала 19-летнего учащегося этого учебного заведения возле городского пляжа.
Мотивы его действий пока неизвестны. Полиция устанавливает точный ход нападения и обстоятельства инцидента.
После происшествия Профессионально-технический учебный комплекс №4 закрыли. Мэр Остроленки Павел Невядомский также распорядился не допускать посторонних лиц в другие школы.
Он также призвал учащихся, родителей и работников школ сохранять спокойствие и выполнять распоряжения администрации и служб. Кроме того, он попросил не распространять непроверенную информацию.
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