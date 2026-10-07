В Польше ученик устроил нападение с ножом в техникуме, пострадали по меньшей мере 8 человек

Ракетная атака на Киев: поражены четыре района столицы

Ракетная атака на Киев: поражены четыре района столицы

Ракетная атака на Киев: поражены четыре района столицы

Ракетная атака на Киев: поражены четыре района столицы

Что празднуют 7 октября в Украине и мире

Что празднуют 7 октября в Украине и мире

Что празднуют 7 октября в Украине и мире

Что празднуют 7 октября в Украине и мире