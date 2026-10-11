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У Польщі попередили про можливий напад на Туска та міністра оборони

Київ • УНН

 • 3118 перегляди

Польська поліція отримала інформацію про можливий напад на Дональда Туска і Владислава Косіняка-Камиша. Влада скликає нараду ABW.

У Польщі попередили про можливий напад на Туска та міністра оборони
Дональд Туск

Польська поліція отримала інформацію про можливий напад на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомила в неділю в соцмережі X речниця Міністерства внутрішніх справ, передає УНН.

У зв'язку з інформацією, отриманою польською поліцією щодо можливого нападу на прем'єр-міністра Дональда Туска та віцепрем'єр-міністра й міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський та міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк розпорядилися вжити відповідних заходів 

— написала речниця Кароліна Галецька.

Її повідомлення з'явилося на тлі підвищеного рівня готовності польських служб після хвилі насильства в школах, внаслідок якої в четвер загинув шкільний сторож.

За словами Галецької, сьогодні відбудеться нарада в Антитерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки (ABW).

У Польщі затримали 76 осіб після нападів у навчальних закладах10.10.26, 13:38 • 15084 перегляди

Напади у школах в Остроленці та Лещодолі-Новінах

У четвер у початковій школі в Лещодолі-Новінах (Мазовецьке воєводство) 15-річний підліток напав на трьох осіб, серед яких була 37-річна працівниця закладу. Жінка померла.

Днем раніше в Комплексі професійних шкіл № 4 в Остроленці 19-річний юнак напав із ножем на дев’ятьох осіб, зокрема п’ятьох учнів і двох учителів. Він також мав рюкзак із саморобною вибухівкою.

Поліцейські також запобігли ймовірному нападу в школі в Серпці. Затриманому 17-річному підлітку, який погрожував, що "зробить щось погане", висунули обвинувачення та заарештували на два місяці.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Школа
Вибухи
Владислав Косіняк-Камиш
Томаш Семоняк
Дональд Туск
Польща