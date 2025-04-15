Томаш Семоняк

Польща планує посилити охорону кордону з Білоруссю, направивши 500 додаткових прикордонників. Також буде набрано 1500 нових
офіцерів Прикордонної служби для безпеки.
Дональд Туск повідомив про високу ефективність охорони кордону з Білоруссю. Він наголосив на підтримці режиму лукашенка в
переправленні мігрантів.
Польща оголосила про початок депортації іноземних злочинців у перший тиждень березня. За 2024 рік іноземці підозрюються у 5% всіх
злочинів у країні.
Польська влада посилює безпеку в "хабі допомоги Україні", через зростаюче занепокоєння щодо підтримуваних росією диверсійних
операцій.
Польща попереджає про посилення російських спроб саботажу, підривної діяльності та втручання в європейські політичні процеси, особливо напередодні виборів до Європейського парламенту.