Польща застерігає українських біженців від спроб вербування російською розвідкою
Київ • УНН
Польські спецслужби застерігають українських біженців від спроб вербування російською розвідкою через інтернет. Координатор спецслужб Томаш Семоняк закликав не брати участь у таких діях за гроші, щоб уникнути ув'язнення.
Польські спецслужби попередили українських біженців про активність російських розвідників, які намагаються завербувати їх через месенджери та інтернет. Координатор спецслужб Томаш Семоняк закликав не піддаватися на спокусу та не брати участь у таких діях за гроші. Про це повідомляє Die Welt, пише УНН.
Деталі
Уряд Польщі попереджає українців, які проживають у країні, про спроби вербування з боку російських спецслужб.
Я звертаюся до громадян України, які перебувають у Польщі, не піддаватися спокусі брати участь у таких акціях за кілька тисяч євро. Навіщо роками сидіти у в’язниці? І навіщо допомагати росії, яка напала на Україну
Російські спецслужби, за словами міністра, можуть "вбити двох зайців одним пострілом". "По-перше, вони готують акти саботажу, а по-друге — розколюють поляків і українців".
Вербування здебільшого відбувається через месенджери в інтернеті, сказав Семоняк. "Це вже не шпіонаж у старому стилі, коли місцевий житель зустрічається з кимось уночі та передає інформацію". У жаргоні польських спецслужб таких шпигунів називають "одноразовими агентами". "Вони не отримують великі суми, не проходять спеціальне навчання, і в кінці кінців їхні куратори зовсім не дбають про їхню долю".
Нагадаємо
Двох громадян України затримали у Катовіце за підозрою у діяльності на іноземну розвідку. Вони збирали інформацію про військовий потенціал Польщі та встановлювали пристрої для моніторингу критичної інфраструктури.