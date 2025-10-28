Польша предостерегает украинских беженцев от попыток вербовки российской разведкой

Польские спецслужбы предупредили украинских беженцев об активности российских разведчиков, которые пытаются завербовать их через мессенджеры и интернет. Координатор спецслужб Томаш Семоняк призвал не поддаваться искушению и не участвовать в таких действиях за деньги. Об этом сообщает Die Welt, пишет УНН.

Детали

Правительство Польши предупреждает украинцев, проживающих в стране, о попытках вербовки со стороны российских спецслужб.

Я обращаюсь к гражданам Украины, находящимся в Польше, не поддаваться искушению участвовать в таких акциях за несколько тысяч евро. Зачем годами сидеть в тюрьме? И зачем помогать россии, которая напала на Украину - заявил координатор спецслужб Томаш Семоняк в эфире телеканала Polsat.

российские спецслужбы, по словам министра, могут "убить двух зайцев одним выстрелом". "Во-первых, они готовят акты саботажа, а во-вторых — раскалывают поляков и украинцев".

Вербовка в основном происходит через мессенджеры в интернете, сказал Семоняк. "Это уже не шпионаж в старом стиле, когда местный житель встречается с кем-то ночью и передает информацию". В жаргоне польских спецслужб таких шпионов называют "одноразовыми агентами". "Они не получают большие суммы, не проходят специальное обучение, и в конце концов их кураторы совсем не заботятся об их судьбе".

Напомним

Двух граждан Украины задержали в Катовице по подозрению в деятельности на иностранную разведку. Они собирали информацию о военном потенциале Польши и устанавливали устройства для мониторинга критической инфраструктуры.