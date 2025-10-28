$42.070.07
Польша предостерегает украинских беженцев от попыток вербовки российской разведкой

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Польские спецслужбы предостерегают украинских беженцев от попыток вербовки российской разведкой через интернет. Координатор спецслужб Томаш Семоняк призвал не участвовать в таких действиях за деньги, чтобы избежать тюремного заключения.

Польша предостерегает украинских беженцев от попыток вербовки российской разведкой

Польские спецслужбы предупредили украинских беженцев об активности российских разведчиков, которые пытаются завербовать их через мессенджеры и интернет. Координатор спецслужб Томаш Семоняк призвал не поддаваться искушению и не участвовать в таких действиях за деньги. Об этом сообщает Die Welt, пишет УНН.

Детали

Правительство Польши предупреждает украинцев, проживающих в стране, о попытках вербовки со стороны российских спецслужб.

Я обращаюсь к гражданам Украины, находящимся в Польше, не поддаваться искушению участвовать в таких акциях за несколько тысяч евро. Зачем годами сидеть в тюрьме? И зачем помогать россии, которая напала на Украину

- заявил координатор спецслужб Томаш Семоняк в эфире телеканала Polsat.

российские спецслужбы, по словам министра, могут "убить двух зайцев одним выстрелом". "Во-первых, они готовят акты саботажа, а во-вторых — раскалывают поляков и украинцев".

Вербовка в основном происходит через мессенджеры в интернете, сказал Семоняк. "Это уже не шпионаж в старом стиле, когда местный житель встречается с кем-то ночью и передает информацию". В жаргоне польских спецслужб таких шпионов называют "одноразовыми агентами". "Они не получают большие суммы, не проходят специальное обучение, и в конце концов их кураторы совсем не заботятся об их судьбе".

Напомним

Двух граждан Украины задержали в Катовице по подозрению в деятельности на иностранную разведку. Они собирали информацию о военном потенциале Польши и устанавливали устройства для мониторинга критической инфраструктуры.

Ольга Розгон

Новости МираНаши за границей
Социальная сеть
Война в Украине
Томаш Семоняк
Украина
Польша