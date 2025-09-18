Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета - міністр
Київ • УНН
Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк повідомив, що будинок у селі Вирики пошкодила ракета, випущена з польського літака, а не уламки російського БПЛА. Це сталося під час перехоплення російських дронів, які атакували повітряний простір Польщі 10 вересня.
Причиною пошкоджень даху приватного будинку в селі Вирики Люблінського воєводства є не уламки одного з російських БПЛА, які 10 вересня атакували повітряний простір Польщі, а ймовірно ракета випущену з польського літака з метою перехоплення цих дронів. Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк, Polsatnews, пише УНН.
Деталі
Томаш Сємоняк підтвердив, що ракета, яка зруйнувала будинок у селі Вирики (Люблінське воєводство), найімовірніше, була випущена з польського винищувача.
"Усе вказує на те, що це була ракета, випущена нашим літаком у межах оборони Польщі, нашої батьківщини, наших громадян. Армія заявила, що відшкодує збитки", – сказав Сємоняк.
Нагадаємо
У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".
Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).
Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.
росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.
Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.
