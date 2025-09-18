Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета - міністр

$41.180.06
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зросла 17 вересня, 20:59
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії" 17 вересня, 23:12
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною Соколовою 18 вересня, 00:07
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС 01:05
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф 02:08
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України 17 вересня, 19:21
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу 17 вересня, 12:21
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів 17 вересня, 08:16
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати 16 вересня, 16:50
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту 05:59
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою 17 вересня, 18:36
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі 17 вересня, 17:52
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000 17 вересня, 17:24
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma 16 вересня, 14:15
Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета - міністр

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк повідомив, що будинок у селі Вирики пошкодила ракета, випущена з польського літака, а не уламки російського БПЛА. Це сталося під час перехоплення російських дронів, які атакували повітряний простір Польщі 10 вересня.

Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета - міністр

Причиною пошкоджень даху приватного будинку в селі Вирики Люблінського воєводства є не уламки одного з російських БПЛА, які 10 вересня атакували повітряний простір Польщі, а ймовірно ракета випущену з польського літака з метою перехоплення цих дронів. Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк, Polsatnews, пише УНН.

Деталі

Томаш Сємоняк підтвердив, що ракета, яка зруйнувала будинок у селі Вирики (Люблінське воєводство), найімовірніше, була випущена з польського винищувача.

"Усе вказує на те, що це була ракета, випущена нашим літаком у межах оборони Польщі, нашої батьківщини, наших громадян. Армія заявила, що відшкодує збитки", – сказав Сємоняк. 

Нагадаємо

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.

Навроцький заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі 17.09.25, 18:08

Ольга Розгон

Новини Світу
Литва
Томаш Семоняк
Україна
Польща