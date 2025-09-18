$41.180.06
17 сентября, 19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Дом в Польше повредил не российский дрон, а польская ракета - министр

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщил, что дом в селе Вырыки повредила ракета, выпущенная с польского самолета, а не обломки российского БПЛА. Это произошло во время перехвата российских дронов, атаковавших воздушное пространство Польши 10 сентября.

Дом в Польше повредил не российский дрон, а польская ракета - министр

Причиной повреждений крыши частного дома в селе Вырыки Люблинского воеводства являются не обломки одного из российских БПЛА, которые 10 сентября атаковали воздушное пространство Польши, а, вероятно, ракета, выпущенная с польского самолета с целью перехвата этих дронов. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, Polsatnews, пишет УНН.

Подробности

Томаш Семоняк подтвердил, что ракета, разрушившая дом в селе Вырыки (Люблинское воеводство), скорее всего, была выпущена с польского истребителя.

"Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в рамках обороны Польши, нашей родины, наших граждан. Армия заявила, что возместит ущерб", – сказал Семоняк.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша в ночь с 9 на 10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Навроцкий заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше17.09.25, 18:08 • 2786 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Литва
Томаш Семоняк
Украина
Польша