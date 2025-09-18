Дом в Польше повредил не российский дрон, а польская ракета - министр

Причиной повреждений крыши частного дома в селе Вырыки Люблинского воеводства являются не обломки одного из российских БПЛА, которые 10 сентября атаковали воздушное пространство Польши, а, вероятно, ракета, выпущенная с польского самолета с целью перехвата этих дронов. Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, Polsatnews, пишет УНН.

Подробности

Томаш Семоняк подтвердил, что ракета, разрушившая дом в селе Вырыки (Люблинское воеводство), скорее всего, была выпущена с польского истребителя.

"Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в рамках обороны Польши, нашей родины, наших граждан. Армия заявила, что возместит ущерб", – сказал Семоняк.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша в ночь с 9 на 10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

