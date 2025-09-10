У міноборони рф запевняють, що не планували атакувати Польщу і готові до переговорів з Варшавою

$41.120.13
48.290.09
ukenru
13:15 • 66 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 4412 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 11494 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 32043 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 50179 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 43917 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 28654 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 33534 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 23060 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 49105 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
47%
756мм
Популярнi новини
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 28126 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 34254 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 30480 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 21555 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25 • 17359 перегляди
Публікації
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 32042 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 22512 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 50178 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 43917 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 101966 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 68844 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 63257 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 59843 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 128445 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 83170 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
TikTok
Мі-8
Facebook

У міноборони рф запевняють, що не планували атакувати Польщу і готові до переговорів з Варшавою

Київ • УНН

 • 360 перегляди

📝 Редагувати новину

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.

У міноборони рф запевняють, що не планували атакувати Польщу і готові до переговорів з Варшавою

У російському міноборони знову вирішили поділитися "переможними зведеннями". Там стверджують, що нічна атака "шахедами" та ракетами нібито знищила підприємства українського оборонно-промислового комплексу. Також росіяни заявили, що не планували атакувати Польщу, пише УНН.

Деталі

Росіяни стверджують, що уразили нібито військові об'єкти в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у Вінниці та Львові. За словами окупантів, під удар потрапили заводи, де "ремонтували танки, літаки та навіть штампували безпілотники для атак на росію".

Особливий акцент зробили на Львові – мовляв, там знищили цехи бронетанкового заводу та авіазаводу "ЛДАРЗ". І, звісно ж, "усі цілі досягнуті, все знищено" – як завжди у російських звітах, де кожна ракета влучає "в яблучко", а реальність чомусь постійно відрізняється.

Водночас у кремлі раптом згадали про Польщу. Попри падіння уламків дронів на її території, там виправдовуються, що "на Варшаву не зазіхали" і навіть готові до переговорів із польською стороною. 

А щоб сумніви взагалі відпали, окупанти ще й пояснили: мовляв, дальність їхніх безпілотників не перевищує 700 км, тож як вони могли долетіти до Польщі? І це при тому, що ті самі "шахеди" успішно пролітають від Брянська до Львова. 

Нагадаємо

Повітряні Сили України збили 413 повітряних цілей, включаючи 386 БпЛА та 27 крилатих ракет. росія атакувала Україну 458 засобами повітряного нападу в ніч на 10 вересня.

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Хмельницька область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Повітряні сили Збройних сил України
Люблін
Варшава
Литва
Україна
Вінниця
Львів
Польща