У міноборони рф запевняють, що не планували атакувати Польщу і готові до переговорів з Варшавою

У російському міноборони знову вирішили поділитися "переможними зведеннями". Там стверджують, що нічна атака "шахедами" та ракетами нібито знищила підприємства українського оборонно-промислового комплексу. Також росіяни заявили, що не планували атакувати Польщу, пише УНН.

Деталі

Росіяни стверджують, що уразили нібито військові об'єкти в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у Вінниці та Львові. За словами окупантів, під удар потрапили заводи, де "ремонтували танки, літаки та навіть штампували безпілотники для атак на росію".

Особливий акцент зробили на Львові – мовляв, там знищили цехи бронетанкового заводу та авіазаводу "ЛДАРЗ". І, звісно ж, "усі цілі досягнуті, все знищено" – як завжди у російських звітах, де кожна ракета влучає "в яблучко", а реальність чомусь постійно відрізняється.

Водночас у кремлі раптом згадали про Польщу. Попри падіння уламків дронів на її території, там виправдовуються, що "на Варшаву не зазіхали" і навіть готові до переговорів із польською стороною.

А щоб сумніви взагалі відпали, окупанти ще й пояснили: мовляв, дальність їхніх безпілотників не перевищує 700 км, тож як вони могли долетіти до Польщі? І це при тому, що ті самі "шахеди" успішно пролітають від Брянська до Львова.

Нагадаємо

Повітряні Сили України збили 413 повітряних цілей, включаючи 386 БпЛА та 27 крилатих ракет. росія атакувала Україну 458 засобами повітряного нападу в ніч на 10 вересня.

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.