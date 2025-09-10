В минобороны рф уверяют, что не планировали атаковать Польшу и готовы к переговорам с Варшавой

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
12:25 • 4112 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 11203 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 31437 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 49449 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 43331 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 28422 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 33346 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 22982 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 49030 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 101659 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
47%
756мм
Популярные новости
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 28128 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 34256 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 30482 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 21557 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 17359 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 31438 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 22050 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 49449 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 43331 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 101659 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Дональд Трамп
Александр Бильчук
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 68606 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 63033 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 59627 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 128229 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 82968 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
ТикТок
Ми-8
Facebook

В минобороны рф уверяют, что не планировали атаковать Польшу и готовы к переговорам с Варшавой

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БпЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

В минобороны рф уверяют, что не планировали атаковать Польшу и готовы к переговорам с Варшавой

В российском минобороны снова решили поделиться "победными сводками". Там утверждают, что ночная атака "шахедами" и ракетами якобы уничтожила предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. Также россияне заявили, что не планировали атаковать Польшу, пишет УНН.

Детали

Россияне утверждают, что поразили якобы военные объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. По словам оккупантов, под удар попали заводы, где "ремонтировали танки, самолеты и даже штамповали беспилотники для атак на россию".

Особый акцент сделали на Львове – мол, там уничтожили цеха бронетанкового завода и авиазавода "ЛДАРЗ". И, конечно же, "все цели достигнуты, все уничтожено" – как всегда в российских отчетах, где каждая ракета попадает "в яблочко", а реальность почему-то постоянно отличается.

В то же время в кремле вдруг вспомнили о Польше. Несмотря на падение обломков дронов на ее территории, там оправдываются, что "на Варшаву не посягали" и даже готовы к переговорам с польской стороной. 

А чтобы сомнения вообще отпали, оккупанты еще и объяснили: мол, дальность их беспилотников не превышает 700 км, так как они могли долететь до Польши? И это при том, что те же "шахеды" успешно пролетают от Брянска до Львова. 

Напомним

Воздушные Силы Украины сбили 413 воздушных целей, включая 386 БпЛА и 27 крылатых ракет. россия атаковала Украину 458 средствами воздушного нападения в ночь на 10 сентября.

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".   

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Хмельницкая область
Ивано-Франковская область
Житомирская область
Военно-воздушные силы Украины
Люблин
Варшава
Литва
Украина
Винница
Львов
Польша