В минобороны рф уверяют, что не планировали атаковать Польшу и готовы к переговорам с Варшавой

В российском минобороны снова решили поделиться "победными сводками". Там утверждают, что ночная атака "шахедами" и ракетами якобы уничтожила предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. Также россияне заявили, что не планировали атаковать Польшу, пишет УНН.

Детали

Россияне утверждают, что поразили якобы военные объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. По словам оккупантов, под удар попали заводы, где "ремонтировали танки, самолеты и даже штамповали беспилотники для атак на россию".

Особый акцент сделали на Львове – мол, там уничтожили цеха бронетанкового завода и авиазавода "ЛДАРЗ". И, конечно же, "все цели достигнуты, все уничтожено" – как всегда в российских отчетах, где каждая ракета попадает "в яблочко", а реальность почему-то постоянно отличается.

В то же время в кремле вдруг вспомнили о Польше. Несмотря на падение обломков дронов на ее территории, там оправдываются, что "на Варшаву не посягали" и даже готовы к переговорам с польской стороной.

А чтобы сомнения вообще отпали, оккупанты еще и объяснили: мол, дальность их беспилотников не превышает 700 км, так как они могли долететь до Польши? И это при том, что те же "шахеды" успешно пролетают от Брянска до Львова.

Напомним

Воздушные Силы Украины сбили 413 воздушных целей, включая 386 БпЛА и 27 крылатых ракет. россия атаковала Украину 458 средствами воздушного нападения в ночь на 10 сентября.

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.