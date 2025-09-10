$41.120.13
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 1224 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 10003 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 16664 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 13954 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 41023 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 82487 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 71045 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 81394 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34094 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
росія готувала атаки БПЛА на Польщу з липня: використовувались польські і литовські SIM-картки

Київ • УНН

 • 186 перегляди

росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.

росія готувала атаки БПЛА на Польщу з липня: використовувались польські і литовські SIM-картки

росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року, причому на російських БПЛА вже фіксувались польські SIM-карти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Defense Express.

Деталі

Крім польських SIM-карток, в одному з дронів було знайдено литовську "сімку". Це прямо вказує на російську підготовку до польотів дронів над територією цих країн та тестам підключення до мереж мобільного зв’язку.

Про це заявив польський журналіст Марек Будзиш з посиланням на отриманий звіт від 2 липня. Він послався на звіт, авторство якого наразі невідомо: там зазначається про необхідність повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних БПЛА.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.

У селищі Вирики Люблінського воєводства Польщі російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль; постраждалих немає.

Також УНН повідомляв, що у Польщі три аеропорти відновили роботу після порушення повітряного простору країни російськими БПЛА.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Литва
Дональд Туск
Польща