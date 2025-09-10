росія готувала атаки БПЛА на Польщу з липня: використовувались польські і литовські SIM-картки
Київ • УНН
росія готувала дронові атаки проти Польщі з липня, використовуючи польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА. Це вказує на підготовку до польотів та тестування підключення до мобільних мереж.
росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року, причому на російських БПЛА вже фіксувались польські SIM-карти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Defense Express.
Деталі
Крім польських SIM-карток, в одному з дронів було знайдено литовську "сімку". Це прямо вказує на російську підготовку до польотів дронів над територією цих країн та тестам підключення до мереж мобільного зв’язку.
Про це заявив польський журналіст Марек Будзиш з посиланням на отриманий звіт від 2 липня. Він послався на звіт, авторство якого наразі невідомо: там зазначається про необхідність повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних БПЛА.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.
У селищі Вирики Люблінського воєводства Польщі російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль; постраждалих немає.
Також УНН повідомляв, що у Польщі три аеропорти відновили роботу після порушення повітряного простору країни російськими БПЛА.