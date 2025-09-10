$41.250.03
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 1800 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 2598 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 33149 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 69098 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 16:05 • 66327 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 72355 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 33302 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 56935 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 99492 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Вторгнення російських БПЛА у Польщу: три аеропорти відновили свою роботу

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Три польські аеропорти, включаючи два столичні, відновили роботу після порушення повітряного простору країни російськими БПЛА.

Вторгнення російських БПЛА у Польщу: три аеропорти відновили свою роботу

У Польщі відновили роботу три аеропорти після порушення повітряного простору країни російськими БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління цивільної авіації Республіки Польща.

Деталі

Свою роботу відновили два аеропорти столиці Польщі - аеропорт імені Фредеріка Шопена і аеропорт Варшава-Модлін. Також роботу відновив міжнародний аеропорт Ряшів-Ясьонка у Підкарпатському воєводстві країни, що межує з Україною.

Перевіряйте поточний статус рейсів на веб-сайтах аеропортів, а для отримання детальної інформації про рейси звертайтеся безпосередньо до авіакомпаній 

- заявили в Управлінні цивільної авіації.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.

Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни. Через це резервісти Військ територіальної оборони можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 10 воєводствах країни.

Пізніше польська влада повідомила про завершення операції у повітряному просторі країни, куди вторглись російські БПЛА.

Євген Устименко

Державний кордон України
Варшава
Дональд Туск
Україна
Польща