Вторгнення російських БПЛА у Польщу: три аеропорти відновили свою роботу
Київ • УНН
Три польські аеропорти, включаючи два столичні, відновили роботу після порушення повітряного простору країни російськими БПЛА.
У Польщі відновили роботу три аеропорти після порушення повітряного простору країни російськими БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління цивільної авіації Республіки Польща.
Деталі
Свою роботу відновили два аеропорти столиці Польщі - аеропорт імені Фредеріка Шопена і аеропорт Варшава-Модлін. Також роботу відновив міжнародний аеропорт Ряшів-Ясьонка у Підкарпатському воєводстві країни, що межує з Україною.
Перевіряйте поточний статус рейсів на веб-сайтах аеропортів, а для отримання детальної інформації про рейси звертайтеся безпосередньо до авіакомпаній
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.
Голова уряду країни Дональд Туск підтвердив інформацію про відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни. Через це резервісти Військ територіальної оборони можуть отримати повістку для пришвидшеної явки в 10 воєводствах країни.
Пізніше польська влада повідомила про завершення операції у повітряному просторі країни, куди вторглись російські БПЛА.