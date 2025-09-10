Вторжение российских БПЛА в Польшу: три аэропорта возобновили свою работу
Киев • УНН
Три польских аэропорта, включая два столичных, возобновили работу после нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА.
В Польше возобновили работу три аэропорта после нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление гражданской авиации Республики Польша.
Детали
Свою работу возобновили два аэропорта столицы Польши - аэропорт имени Фредерика Шопена и аэропорт Варшава-Модлин. Также работу возобновил международный аэропорт Жешув-Ясёнка в Подкарпатском воеводстве страны, граничащем с Украиной.
Проверяйте текущий статус рейсов на веб-сайтах аэропортов, а для получения подробной информации о рейсах обращайтесь непосредственно к авиакомпаниям
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.
Глава правительства страны Дональд Туск подтвердил информацию об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны. Из-за этого резервисты Войск территориальной обороны могут получить повестку для ускоренной явки в 10 воеводствах страны.
Позже польские власти сообщили о завершении операции в воздушном пространстве страны, куда вторглись российские БПЛА.