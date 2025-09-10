Вторжение российских БПЛА в Польшу: три аэропорта возобновили свою работу

$41.250.03
48.380.22
ukenru
06:41 • 1464 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 2306 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
02:37 • 20109 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
10 сентября, 01:02 • 33003 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 68862 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 66176 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 72192 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 33257 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 56901 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 99373 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
74%
755мм
Популярные новости
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51 • 28801 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36 • 37851 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 29281 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo10 сентября, 00:42 • 29601 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12 • 39715 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 68857 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 44576 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 72190 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 68918 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 99371 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 50850 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 47212 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 44989 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 113979 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 69507 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Кх-59
9К720 Искандер

Вторжение российских БПЛА в Польшу: три аэропорта возобновили свою работу

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Три польских аэропорта, включая два столичных, возобновили работу после нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА.

Вторжение российских БПЛА в Польшу: три аэропорта возобновили свою работу

В Польше возобновили работу три аэропорта после нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление гражданской авиации Республики Польша.

Детали

Свою работу возобновили два аэропорта столицы Польши - аэропорт имени Фредерика Шопена и аэропорт Варшава-Модлин. Также работу возобновил международный аэропорт Жешув-Ясёнка в Подкарпатском воеводстве страны, граничащем с Украиной.

Проверяйте текущий статус рейсов на веб-сайтах аэропортов, а для получения подробной информации о рейсах обращайтесь непосредственно к авиакомпаниям 

- заявили в Управлении гражданской авиации.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

Глава правительства страны Дональд Туск подтвердил информацию об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны. Из-за этого резервисты Войск территориальной обороны могут получить повестку для ускоренной явки в 10 воеводствах страны.

Позже польские власти сообщили о завершении операции в воздушном пространстве страны, куда вторглись российские БПЛА.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Государственная граница Украины
Варшава
Дональд Туск
Украина
Польша