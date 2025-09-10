Вторгнення безпілотників рф у повітряний простір Польщі: у Варшаві заявили про завершення операції зі знешкодження
Київ • УНН
Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня. Тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА, громадян закликають не чіпати невідомі об'єкти.
В Польщі заявили про завершення операції у повітряному просторі країни, куди у ніч на 10 вересня вторглися російські безпілотники. Наразі тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА. Про це УНН повідомляє із посиланням допис Оперативного командування ЗС Польщі.
Операції польських і союзних ВПС, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершені. Тривають пошуки і локалізація місць можливих падінь об'єктів, що порушили польський повітряний простір
Також Оперативне командування ЗС Польщі закликало громадян не наближатися, не чіпати і не переміщати невідомі об'єкти або їх уламки ,у разі якщо їх помітили. Такі об'єкти можуть становити небезпеку і містити небезпечні матеріали. Вони повинні бути обов'язково перевірені відповідними службами.
Просимо повідомляти про будь-які сигнали за номером екстреної служби 112 або в найближчий поліцейський відділок. Це дозволить службам швидко і ефективно забезпечити безпеку території
Також в командуванні ЗС Польщі вказали, що забезпечити безпеку в польському небі вночі допомагала авіація НАТО та Нідерландів, зокрема винищувачі F-35.
"Запущені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної оперативної діяльності. Військо Польське стежить за ситуацією на території України на постійній основі та залишається у постійній готовності забезпечити безпеку повітряного простору Польщі ", - додали в оперативному командуванні.
Доповнення
Повідомлялось, що протягом ночі під час атаки рф на територію України польський повітряний простір неодноразово порушувався безпілотниками. Поліція Любліна повідомила, що перший пошкоджений безпілотник знайшли у містечку Хоснувка поблизу Бяли Підляської (Люблінське воєводство). О 9 годині ранку за Києвом прем'єр-міністр Дональд Туск скликав позачергове засідання уряду.