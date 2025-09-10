Вторгнення безпілотників рф у повітряний простір Польщі: у Варшаві заявили про завершення операції зі знешкодження

$41.250.03
02:37 • 16597 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 24933 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 57743 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 60188 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
9 вересня, 15:59 • 62578 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 31168 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
9 вересня, 07:55 • 55253 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
9 вересня, 07:10 • 93658 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
9 вересня, 07:01 • 63715 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38868 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 22685 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 30399 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 22540 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo00:42 • 22572 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 32734 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 57745 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 38897 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 15:59 • 62579 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 63374 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
9 вересня, 07:10 • 93658 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 46345 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 43164 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 41253 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 110371 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 66068 перегляди
Вторгнення безпілотників рф у повітряний простір Польщі: у Варшаві заявили про завершення операції зі знешкодження

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня. Тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА, громадян закликають не чіпати невідомі об'єкти.

Вторгнення безпілотників рф у повітряний простір Польщі: у Варшаві заявили про завершення операції зі знешкодження

В Польщі заявили про завершення операції у повітряному просторі країни, куди у ніч на 10 вересня вторглися російські безпілотники. Наразі тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА. Про це УНН повідомляє із посиланням допис Оперативного командування ЗС Польщі.

Операції польських і союзних ВПС, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершені. Тривають пошуки і локалізація місць можливих падінь об'єктів, що порушили польський повітряний простір

- йдеться у заяві.

Також Оперативне командування ЗС Польщі закликало громадян не наближатися, не чіпати і не переміщати невідомі об'єкти або їх уламки ,у разі якщо їх помітили. Такі об'єкти можуть становити небезпеку і містити небезпечні матеріали. Вони повинні бути обов'язково перевірені відповідними службами.

Просимо повідомляти про будь-які сигнали за номером екстреної служби 112 або в найближчий поліцейський відділок. Це дозволить службам швидко і ефективно забезпечити безпеку території

- йдеться у повідомленні.

Також в командуванні ЗС Польщі вказали, що забезпечити безпеку в польському небі вночі допомагала авіація НАТО та Нідерландів, зокрема винищувачі F-35.

"Запущені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної оперативної діяльності. Військо Польське стежить за ситуацією на території України на постійній основі та залишається у постійній готовності забезпечити безпеку повітряного простору Польщі ", - додали в оперативному командуванні.

Доповнення

Повідомлялось, що протягом ночі під час атаки рф на територію України польський повітряний простір неодноразово порушувався безпілотниками. Поліція Любліна повідомила, що перший пошкоджений безпілотник знайшли у містечку Хоснувка поблизу Бяли Підляської (Люблінське воєводство). О 9 годині ранку за Києвом прем'єр-міністр Дональд Туск скликав позачергове засідання уряду.

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
НАТО
Нідерланди
Дональд Туск
Україна
Польща