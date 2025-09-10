Вторжение беспилотников рф в воздушное пространство Польши: в Варшаве заявили о завершении операции по обезвреживанию

В Польше заявили о завершении операции в воздушном пространстве страны, куда в ночь на 10 сентября вторглись российские беспилотники. Сейчас продолжаются поиски мест возможных падений БПЛА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Оперативного командования ВС Польши.

Операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершены. Продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов, нарушивших польское воздушное пространство - говорится в заявлении.

Также Оперативное командование ВС Польши призвало граждан не приближаться, не трогать и не перемещать неизвестные объекты или их обломки, в случае если их заметили. Такие объекты могут представлять опасность и содержать опасные материалы. Они должны быть обязательно проверены соответствующими службами.

Просим сообщать о любых сигналах по номеру экстренной службы 112 или в ближайший полицейский участок. Это позволит службам быстро и эффективно обеспечить безопасность территории - говорится в сообщении.

Также в командовании ВС Польши указали, что обеспечить безопасность в польском небе ночью помогала авиация НАТО и Нидерландов, в частности истребители F-35.

"Запущенные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности. Войско Польское следит за ситуацией на территории Украины на постоянной основе и остается в постоянной готовности обеспечить безопасность воздушного пространства Польши", - добавили в оперативном командовании.

Дополнение

Сообщалось, что в течение ночи во время атаки рф на территорию Украины польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками. Полиция Люблина сообщила, что первый поврежденный беспилотник нашли в городке Хоснувка вблизи Бялы Подляской (Люблинское воеводство). В 9 часов утра по Киеву премьер-министр Дональд Туск созвал внеочередное заседание правительства.