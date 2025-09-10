$41.120.13
россия готовила атаки БПЛА на Польшу с июля: использовались польские и литовские SIM-карты

Киев • УНН

 • 992 просмотра

россия готовила дроновые атаки против Польши с июля, используя польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА. Это указывает на подготовку к полетам и тестирование подключения к мобильным сетям.

россия готовила атаки БПЛА на Польшу с июля: использовались польские и литовские SIM-карты

россия готовила атаки беспилотников против Польши с июля текущего года, причем на российских БПЛА уже фиксировались польские SIM-карты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

Помимо польских SIM-карт, в одном из дронов была найдена литовская "симка". Это прямо указывает на российскую подготовку к полетам дронов над территорией этих стран и тестам подключения к сетям мобильной связи.

Об этом заявил польский журналист Марек Будзиш со ссылкой на полученный отчет от 2 июля. Он сослался на отчет, авторство которого пока неизвестно: там отмечается о необходимости сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных БПЛА.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.

В поселке Вырыки Люблинского воеводства Польши российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль; пострадавших нет.

Также УНН сообщал, что в Польше три аэропорта возобновили работу после нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Литва
Дональд Туск
Польша