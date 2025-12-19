Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
Київ • УНН
Громадян, які прямують до Одеси, інформують про обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути через ускладнений рух трасою Одеса-Рені. Рекомендується обирати пункти пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.
Деталі
За даними ДПСУ, взаємодія з прикордонною поліцією Республіки Молдови посилена.
Рекомендуємо обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області
Крім того, за даними ДПСУ, у пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою на Вінничині вже спостерігається збільшення руху транспорту, водночас пропуск забезпечується з посиленими нарядами.
Нагадаємо
Унаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури поблизу н.п. Маяки призупинено рух трасою Одеса–Рені, що ускладнило доїзд до низки пунктів пропуску на Одещині:
- «Паланка – Маяки – Удобне»;
- «Рені – Джурджулешти»;
- «Табаки – Мирне»;
- «Виноградівка – Вулканешти»;
- «Старокозаче – Тудора»;
- «Нові Трояни – Чадир Лунга»;
- «Орлівка – Ісакча»;
- «Долинське»;
- «Залізничне»;
- «Лісне»;
- «Серпневе»;
- «Малоярославець».