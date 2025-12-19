$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
14:21 • 3192 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 4714 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 9632 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 12433 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10536 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15791 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10266 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7920 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 23407 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20210 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
89%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 12904 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається09:27 • 7154 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 16886 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 14172 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 16323 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 3192 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 15791 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 16444 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 23407 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 49919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Одеса
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 56547 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 38547 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 37049 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 43418 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 48414 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Орлан-10
Економіст (журнал)

Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути

Київ • УНН

 • 4706 перегляди

Громадян, які прямують до Одеси, інформують про обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути через ускладнений рух трасою Одеса-Рені. Рекомендується обирати пункти пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.

Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути

Громадян, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до міста Одеса інформують про обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Деталі

За даними ДПСУ, взаємодія з прикордонною поліцією Республіки Молдови посилена.

Рекомендуємо обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області 

- зауважують прикордонники.

Крім того, за даними ДПСУ, у пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою на Вінничині вже спостерігається збільшення руху транспорту, водночас пропуск забезпечується з посиленими нарядами.

Нагадаємо

Унаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури поблизу н.п. Маяки призупинено рух трасою Одеса–Рені, що ускладнило доїзд до низки пунктів пропуску на Одещині:

  • «Паланка – Маяки – Удобне»;
    • «Рені – Джурджулешти»;
      • «Табаки – Мирне»;
        • «Виноградівка – Вулканешти»;
          • «Старокозаче – Тудора»;
            • «Нові Трояни – Чадир Лунга»;
              • «Орлівка – Ісакча»;
                • «Долинське»;
                  • «Залізничне»;
                    • «Лісне»;
                      • «Серпневе»;
                        • «Малоярославець».

                          Антоніна Туманова

                          СуспільствоВійна в Україні
                          Війна в Україні
                          Державний кордон України
                          Чернівецька область
                          Вінницька область
                          Державна прикордонна служба України
                          Молдова
                          Одеса