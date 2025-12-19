Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
Киев • УНН
Граждан, направляющихся в Одессу, информируют об ограничениях и перенаправляют на альтернативные маршруты из-за затрудненного движения по трассе Одесса-Рени. Рекомендуется выбирать пункты пропуска в Винницкой и Черновицкой областях.
Граждан, направляющихся на въезд в Украину в направлении города Одесса, информируют об ограничениях и перенаправляют на альтернативные маршруты, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
По данным ГПСУ, взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова усилено.
Рекомендуем выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области
Кроме того, по данным ГПСУ, в пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, при этом пропуск обеспечивается усиленными нарядами.
Напомним
В результате российской атаки по объекту инфраструктуры вблизи н.п. Маяки приостановлено движение по трассе Одесса–Рени, что затруднило доезд до ряда пунктов пропуска в Одесской области:
- «Паланка – Маяки – Удобное»;
- «Рени – Джурджулешты»;
- «Табаки – Мирное»;
- «Виноградовка – Вулканешты»;
- «Староказачье – Тудора»;
- «Новые Трояны – Чадыр Лунга»;
- «Орловка – Исакча»;
- «Долинское»;
- «Железнодорожное»;
- «Лесное»;
- «Августовское»;
- «Малоярославец».