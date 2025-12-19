$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
14:21 • 1072 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 2272 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 8288 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 11783 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10066 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15145 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10077 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7816 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 23007 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20187 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
89%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 12406 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается09:27 • 6106 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 16342 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 13251 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 15430 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 1034 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 15135 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 15621 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 23002 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 49540 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Одесса
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 56332 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 38347 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 36863 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 43235 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 48236 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Орлан-10
The Economist

Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты

Киев • УНН

 • 2258 просмотра

Граждан, направляющихся в Одессу, информируют об ограничениях и перенаправляют на альтернативные маршруты из-за затрудненного движения по трассе Одесса-Рени. Рекомендуется выбирать пункты пропуска в Винницкой и Черновицкой областях.

Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты

Граждан, направляющихся на въезд в Украину в направлении города Одесса, информируют об ограничениях и перенаправляют на альтернативные маршруты, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

По данным ГПСУ, взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова усилено.

Рекомендуем выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области 

- отмечают пограничники.

Кроме того, по данным ГПСУ, в пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, при этом пропуск обеспечивается усиленными нарядами.

Напомним

В результате российской атаки по объекту инфраструктуры вблизи н.п. Маяки приостановлено движение по трассе Одесса–Рени, что затруднило доезд до ряда пунктов пропуска в Одесской области:

  • «Паланка – Маяки – Удобное»;
    • «Рени – Джурджулешты»;
      • «Табаки – Мирное»;
        • «Виноградовка – Вулканешты»;
          • «Староказачье – Тудора»;
            • «Новые Трояны – Чадыр Лунга»;
              • «Орловка – Исакча»;
                • «Долинское»;
                  • «Железнодорожное»;
                    • «Лесное»;
                      • «Августовское»;
                        • «Малоярославец».

                          Антонина Туманова

                          ОбществоВойна в Украине
                          Война в Украине
                          Государственная граница Украины
                          Черновицкая область
                          Винницкая область
                          Государственная пограничная служба Украины
                          Молдова
                          Одесса