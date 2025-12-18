Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
Київ • УНН
Дізнайтеся, як ефективно підготуватися до Нового року 2026, року Вогняного Коня. Поради включають прибирання, фінансове планування, завчасну купівлю подарунків та святкового вбрання.
Новорічні свята завжди підкрадаються непомітно, тому варто заздалегідь почати готуватись, щоб свята пройшли без зайвих клопотань та стресу. 2026 рік - рік вогняного коня, швидкого, стрімкого, пристрасного та енергійного, тому цей рік треба зустрічати підготовленим, щоб провести його з вдачею та гарним настроєм. Як саме підготуватись до Нового року - розкаже УНН.
Почніть з генерального прибирання
Перш за все варто провести генеральне прибирання. Цей процес варто розділити на етапи і не робити все в один день. Наприклад поділити оселю на зони: холодильник, кухня, плінтуса, пил та ін. Це позбавить від передсвяткового стресу, проте допоможе ефективно організувати прибиральний процес.
Якщо у вас велика родина або ви хочете позбутися зайвих речей, то можете скористатися методом "12-12-12": 12 речей потрібно викинути, 12 - подарувати, а ще 12 - покласти на місце.
Завершіть справи та віддайте борги
Вважається, що у новий рік слід входити без боргів. Якщо маєте боргові зобов'язання, то спробуйте закрити їх хоча б частково. Це знизить психологічний тиск. Також сплатіть комуналку. Якщо накопичилися питання, які потрібно вирішити або проєкти, які слід завершити - теж приділіть їм увагу.
Проаналізуйте та розподіліть бюджет
Що б запобігти зайвим витратам варто раціонально розділити бюджет. Найбільше потрібно виділити на продукти, приблизно 40%, 25% на напої, 20% на декор та 15% на розваги та подарунки. Цей план допоможе зекономити та не витратити зайвих коштів.
Заздалегідь потурбуйтеся про подарунки
Продумайте, придбайте та запакуйте подарунки заздалегідь. Не відкладайте все на останній день - це вбереже ваші нерви і дозволить заощадити гроші. Перед тим як купувати подарунки, краще скласти список тих, кого ви плануєте порадувати - це знизить ймовірність, що ви про когось забудете.
Продумайте новорічне меню
Навіть якщо ви не плануєте великої новорічної вечірки, а будете святкувати у родинному колі, все одну приділіть час і складіть меню. Деякі продукти до святкового столу ви зможете придбати завчасно - це допоможе уникнути передсвяткового ажіотажу в магазинах. Планування найважливішого допоможе уникнути хаосу та заощадить купу часу. Крім того, це також допоможе уникнути зайвих витрат.
Прикрасьте оселю
Ялинку можна встановити та прикрасити у вихідні за тиждень до свята, або навіть раніше. Те саме і з новорічним декоруванням оселі. Це допоможе налаштуватися на святковий лад, а також звільнить час перед самим святкуванням. Але перш ніж перейти до прикрашання - проведіть ревізію наявного святкового декору: перевірте, що у вас вже є і чи можливо його використовувати. Ймовірно, щось доведеться докупити.
Якщо ви плануєте новорічну вечірку - вам може знадобитися якась додаткова атрибутика: маски, келихи чи стакани інший додатковий посуд. Краще виділити трохи більше часу на планування, ані ж потім переживати, що щось упустили, адже це може зіпсувати вам святковий настрій.
Потурбуйтеся про святкове вбрання
Рік Вогняного Коня астрологи радять зустрічати в теплих та насичених кольорах: червоний, золотистий, теракотовий, помаранчевий. Актуальними є натуральні тканини та вільний крій. Звісно, ви можете не дотримуватися цих рекомендацій, але потурбуйтеся про свій святковий образ - підберіть те в чому почуватиметесь святково. Також подумайте чи потрібно допомогти зі створенням святкового образу вашим близьким, особливо дітям - допоможіть підібрати їм те, що допоможе створити відповідну атмосферу.
Відвідайте перукаря
Якщо потрібно - освіжіть зачіску. Це також додасть вам впевненості та допоможе налаштуватися на відповідний настрій. Стрижка, фарбування, манікюр - все це краще не відкладати на останній момент. Якщо ви плануєте робити святкову зачіску у майстра - не відкладайте запис, адже вільних "віконечок" в останній день завжди бракує. Не плануйте перед Новим роком косметологічних процедур, надто тих, які ви будете робити вперше, адже вони можуть потребувати відновлення і мати наслідки, які певний час будуть візуально помітними.
Провідайте близьких та родичів
Постарайтеся виділити хоча б трохи часу на те, щоб провідати рідних, особливо якщо ви не плануєте спільну зустріч Нового року. Ви можете навіть подарувати їм подарунки до настання свята. Якщо ви забобонні і не хочете аби вони відкривали їх раніше - обговоріть це. Ви також можете, наприклад, домовитися про відеодзвінок у новорічну ніч під час якого вони відкриють ваші подарунки і це подарує вам мить свята. Якщо ви з тих чи інших причин не можете відвідати рідних особисто - ви можете надіслати їм подарунки.
Зробіть добру справу
Період зимових свят особливий не лише для дітей, а й для дорослих. Всім хочеться відчути магію свята, доброту та турботу. Пам'ятайте, що турбуючись про інших ми і самі відчуваємо тепло і поновлюємо свій внутрішній ресурс. Задонатьте на ЗСУ чи на лікування хворого, перекажіть у фонд допомоги дітям, допоможіть переселенцям тощо.
Важливо - не бійтеся витрачати час на планування. Це допоможе зекономити сили, нерви та гроші і не відчувати себе спустошеним коли свято нарешті настане.
