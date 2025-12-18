$42.340.15
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Дізнайтеся, як ефективно підготуватися до Нового року 2026, року Вогняного Коня. Поради включають прибирання, фінансове планування, завчасну купівлю подарунків та святкового вбрання.

Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
Фото: pixabay

Новорічні свята завжди підкрадаються непомітно, тому варто заздалегідь почати готуватись, щоб свята пройшли без зайвих клопотань та стресу. 2026 рік - рік вогняного коня, швидкого, стрімкого, пристрасного та енергійного, тому цей рік треба зустрічати підготовленим, щоб провести його з вдачею та гарним настроєм. Як саме підготуватись до Нового року - розкаже УНН.

Почніть з генерального прибирання

Перш за все варто провести генеральне прибирання. Цей процес варто розділити на етапи і не робити все в один день. Наприклад поділити оселю  на зони: холодильник, кухня, плінтуса, пил та ін. Це позбавить від передсвяткового стресу, проте допоможе ефективно організувати прибиральний процес.

Якщо у вас велика родина або ви хочете позбутися зайвих речей, то можете скористатися методом "12-12-12": 12 речей потрібно викинути, 12 - подарувати, а ще 12 - покласти на місце.

Завершіть справи та віддайте борги

Вважається, що у новий рік слід входити без боргів. Якщо маєте боргові зобов'язання, то спробуйте закрити їх хоча б частково. Це знизить психологічний тиск. Також сплатіть комуналку. Якщо накопичилися питання, які потрібно вирішити або проєкти, які слід завершити - теж приділіть їм увагу.

Проаналізуйте та розподіліть бюджет

Що б запобігти зайвим витратам варто раціонально розділити бюджет. Найбільше потрібно виділити на продукти, приблизно 40%, 25% на напої, 20% на декор та 15% на розваги та подарунки. Цей план допоможе зекономити та не витратити зайвих коштів.

Цукерки на подарунок: як обрати солодкий набір, який сподобається – Пригощайся16.12.25, 16:15 • 7728 переглядiв

Заздалегідь потурбуйтеся про подарунки

Продумайте, придбайте та запакуйте подарунки заздалегідь. Не відкладайте все на останній день - це вбереже ваші нерви і дозволить заощадити гроші. Перед тим як купувати подарунки, краще скласти список тих, кого ви плануєте порадувати - це знизить ймовірність, що ви про когось забудете.

Продумайте новорічне меню

Навіть якщо ви не плануєте великої новорічної вечірки, а будете святкувати у родинному колі, все одну приділіть час і складіть меню. Деякі продукти до святкового столу ви зможете придбати завчасно - це допоможе уникнути передсвяткового ажіотажу в магазинах. Планування найважливішого допоможе уникнути хаосу та заощадить купу часу. Крім того, це також допоможе уникнути зайвих витрат.

Що їсти вранці 1 січня: як зібрати легкий і доречний стіл після свят17.12.25, 11:54 • 2732 перегляди

Прикрасьте оселю

Ялинку можна встановити та прикрасити у вихідні за тиждень до свята, або навіть раніше. Те саме і з новорічним декоруванням оселі. Це допоможе налаштуватися на святковий лад, а також звільнить час перед самим святкуванням. Але перш ніж перейти до прикрашання - проведіть ревізію наявного святкового декору: перевірте, що у вас вже є і чи можливо його використовувати. Ймовірно, щось доведеться докупити.

Якщо ви плануєте новорічну вечірку - вам може знадобитися якась додаткова атрибутика: маски, келихи чи стакани інший додатковий посуд. Краще виділити трохи більше часу на планування, ані ж потім переживати, що щось упустили, адже це може зіпсувати вам святковий настрій.

Потурбуйтеся про святкове вбрання

Рік Вогняного Коня астрологи радять зустрічати в теплих та насичених кольорах: червоний, золотистий, теракотовий, помаранчевий. Актуальними є натуральні тканини та вільний крій. Звісно, ви можете не дотримуватися цих рекомендацій, але потурбуйтеся про свій святковий образ - підберіть те в чому почуватиметесь святково. Також подумайте чи потрібно допомогти зі створенням святкового образу вашим близьким, особливо дітям - допоможіть підібрати їм те, що допоможе створити відповідну атмосферу.

Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят09.12.25, 18:25 • 19708 переглядiв

Відвідайте перукаря

Якщо потрібно - освіжіть зачіску. Це також додасть вам впевненості та допоможе налаштуватися на відповідний настрій. Стрижка, фарбування, манікюр - все це краще не відкладати на останній момент. Якщо ви плануєте робити святкову зачіску у майстра - не відкладайте запис, адже вільних "віконечок" в останній день завжди бракує. Не плануйте перед Новим роком косметологічних процедур, надто тих, які ви будете робити вперше, адже вони можуть потребувати відновлення і мати наслідки, які певний час будуть візуально помітними.

Провідайте близьких та родичів

Постарайтеся виділити хоча б трохи часу на те, щоб провідати рідних, особливо якщо ви не плануєте спільну зустріч Нового року. Ви можете навіть подарувати їм подарунки до настання свята. Якщо ви забобонні і не хочете аби вони відкривали їх раніше - обговоріть це. Ви також можете, наприклад, домовитися про відеодзвінок у новорічну ніч під час якого вони відкриють ваші подарунки і це подарує вам мить свята. Якщо ви з тих чи інших причин не можете відвідати рідних особисто - ви можете надіслати їм подарунки. 

Зробіть добру справу

Період зимових свят особливий не лише для дітей, а й для дорослих. Всім хочеться відчути магію свята, доброту та турботу. Пам'ятайте, що турбуючись про інших ми і самі відчуваємо тепло і поновлюємо свій внутрішній ресурс. Задонатьте на ЗСУ чи на лікування хворого, перекажіть у фонд допомоги дітям, допоможіть переселенцям тощо.

Важливо - не бійтеся витрачати час на планування. Це допоможе зекономити сили, нерви та гроші і не відчувати себе спустошеним коли свято нарешті настане.

Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування10.12.25, 14:35 • 58163 перегляди

Олександра Месенко

УНН LiteЛайфхакиПублікації
Новий рік
Війна в Україні
благодійність
Збройні сили України