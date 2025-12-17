Що їсти вранці 1 січня: як зібрати легкий і доречний стіл після свят

$42.180.06
49.670.01
ukenru
08:46 • 3886 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 10477 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 10839 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 22528 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 41968 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 35036 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 36562 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31233 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 28485 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28970 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
100%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 17 грудня, 00:46 • 14596 перегляди
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 16049 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 22253 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 11628 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа04:37 • 15618 перегляди
Публікації
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 10468 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 31863 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 45905 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 47998 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 87741 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Ніколас Мадуро
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Бельгія
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 6904 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 50329 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 67720 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 67276 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 70715 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Tesla Model Y

Що їсти вранці 1 січня: як зібрати легкий і доречний стіл після свят

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Гастрономічний експерт VARUS.ua розкриває секрети ідеального сніданку 1 січня.

Що їсти вранці 1 січня: як зібрати легкий і доречний стіл після свят

Матеріал підготовлений за участю Андрія Ковальчука, гастрономічного експерта VARUS.ua, який працює з повсякденними продуктовими сценаріями та добре знає, як змінюється вибір їжі після великих свят.

Ранок 1 січня не схожий ні на святкову вечерю, ні на звичайний вихідний. Це окремий режим. Організм ще пам’ятає вчорашній стіл, а настрій уже шукає повернення до простоти. Саме тому тут майже не працює логіка "доїсти все, що залишилося".

Їжа цього ранку не має вражати. Вона має заспокоювати.

Чому післясвятковий ранок живе за іншими правилами

Після вечірнього застілля тіло не прагне нових смакових сигналів. Навпаки, воно шукає стабільності. Яскраві, жирні або надто солоні страви вранці сприймаються різко, навіть якщо напередодні були цілком доречними.

Тут важливе не різноманіття, а передбачуваність. Коли смак зрозумілий, їжа перестає бути навантаженням і починає працювати як підтримка.

Те, що зазвичай заходить без спротиву

У цей ранок добре працюють продукти, які не потребують уваги. Яйця, м’який кисломолочний сир, йогурт, кефір. Вони дають відчуття ситості, але не перевантажують. З ними складно помилитися, бо вони не конфліктують із загальним станом.

Прості вуглеводи теж доречні. Каша, тост, звичайний хліб без насичених добавок. Це не про "щось особливе", а про енергію без різких стрибків. Саме така їжа часто здається єдино правильною в перші години після свят.

Нейтральний смак у цей момент не мінус. Це перевага. Уранці 1 січня майже ніхто не шукає сюрпризів на тарілці.

Як поводитися з учорашніми залишками

Після свят їжі зазвичай багато. Але вранці важливо не перетворювати сніданок на продовження вечері.

Запечене м’ясо в чистому вигляді їдять рідко. Набагато комфортніше нарізати його тонко і поєднати з чимось свіжим або нейтральним. Так змінюється сам контекст. Це вже не "доїдання", а новий прийом їжі.

Овочі з вечора, особливо запечені або свіжі, легко стають основою ранкової тарілки. Вони додають відчуття легкості і знімають залишкову тяжкість.

Гарніри на кшталт картоплі чи рису краще працюють у невеликій кількості і без соусів. Уранці вони сприймаються зовсім інакше, ніж пізно ввечері.

Сніданки, які найчастіше спрацьовують

Яйця залишаються одним із найнадійніших варіантів. Вони швидко готуються, зрозумілі і легко поєднуються з овочами або хлібом.

Кисломолочні продукти дають відчуття відновлення. Ідеться не про дієту і не про "очищення", а про комфорт. Саме цього зазвичай і хочеться.

Тепла каша часто стає несподівано влучним рішенням. Вона повертає відчуття звичайного ранку і спокійного початку дня, без тиску святкового контексту.

Такі продукти стабільно з’являються в ранковому кошику після свят, у тому числі під час короткого візиту до VARUS.ua, коли вибір роблять швидко і без довгих роздумів.

Напої, які підтримують, а не "виправляють"

Вода в цей ранок важливіша за будь-що інше. Це базовий елемент, який часто недооцінюють.

Теплі напої сприймаються м’якше, ніж холодні. Чай, тепла вода, слабкий напій без різких ароматів.

Легкі компоти або морси дають смак, але не перевантажують. Тут не йдеться про спробу щось компенсувати. Швидше про підтримку нормального ритму.

Чого зазвичай не хочеться, навіть якщо це залишилось

● Салати з майонезом.

● Жирні підливи й соуси.

● Надто солоні або гострі страви.

Навіть якщо вони виглядали привабливо напередодні, вранці 1 січня вони майже завжди сприймаються важче, ніж очікують.

І це нормально.

Ранок після Нового року не потребує продовження свята. Він потребує паузи. Коли їжа проста, зрозуміла і не вимагає рішень, день починається спокійніше. Саме з цього моменту і починається повернення до звичайного ритму, без різких рухів і без тиску вчорашнього столу.

Лілія Подоляк

ЛайфхакиКулінар
Новий рік