Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 1764 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 5118 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов
08:07 • 14636 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 23507 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 35409 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 51534 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 49811 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 82209 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
17 декабря, 10:56 • 42487 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Узнайте, как эффективно подготовиться к Новому году 2026, году Огненной Лошади. Советы включают уборку, финансовое планирование, заблаговременную покупку подарков и праздничной одежды.

Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
Фото: pixabay

Новогодние праздники всегда подкрадываются незаметно, поэтому стоит заранее начать готовиться, чтобы праздники прошли без лишних хлопот и стресса. 2026 год - год огненной лошади, быстрой, стремительной, страстной и энергичной, поэтому этот год нужно встречать подготовленным, чтобы провести его с удачей и хорошим настроением. Как именно подготовиться к Новому году - расскажет УНН.

Начните с генеральной уборки

Прежде всего стоит провести генеральную уборку. Этот процесс стоит разделить на этапы и не делать все в один день. Например, разделить жилище на зоны: холодильник, кухня, плинтуса, пыль и др. Это избавит от предпраздничного стресса, однако поможет эффективно организовать уборочный процесс.

Если у вас большая семья или вы хотите избавиться от лишних вещей, то можете воспользоваться методом "12-12-12": 12 вещей нужно выбросить, 12 - подарить, а еще 12 - положить на место.

Завершите дела и отдайте долги

Считается, что в новый год следует входить без долгов. Если у вас есть долговые обязательства, то попробуйте закрыть их хотя бы частично. Это снизит психологическое давление. Также оплатите коммуналку. Если накопились вопросы, которые нужно решить или проекты, которые следует завершить - тоже уделите им внимание.

Проанализируйте и распределите бюджет

Чтобы предотвратить лишние траты, стоит рационально разделить бюджет. Больше всего нужно выделить на продукты, примерно 40%, 25% на напитки, 20% на декор и 15% на развлечения и подарки. Этот план поможет сэкономить и не потратить лишних средств.

Конфеты на подарок: как выбрать сладкий набор, который понравится – Пригощайся16.12.25, 16:15 • 7728 просмотров

Заранее позаботьтесь о подарках

Продумайте, приобретите и упакуйте подарки заранее. Не откладывайте все на последний день - это убережет ваши нервы и позволит сэкономить деньги. Перед тем как покупать подарки, лучше составить список тех, кого вы планируете порадовать - это снизит вероятность, что вы о ком-то забудете.

Продумайте новогоднее меню

Даже если вы не планируете большой новогодней вечеринки, а будете праздновать в кругу семьи, все равно уделите время и составьте меню. Некоторые продукты к праздничному столу вы сможете приобрести заранее - это поможет избежать предпраздничного ажиотажа в магазинах. Планирование самого важного поможет избежать хаоса и сэкономит кучу времени. Кроме того, это также поможет избежать лишних трат.

Что есть утром 1 января: как собрать легкий и уместный стол после праздников17.12.25, 11:54 • 2732 просмотра

Украсьте дом

Елку можно установить и украсить в выходные за неделю до праздника, или даже раньше. То же самое и с новогодним декорированием дома. Это поможет настроиться на праздничный лад, а также освободит время перед самим празднованием. Но прежде чем перейти к украшению - проведите ревизию имеющегося праздничного декора: проверьте, что у вас уже есть и возможно ли его использовать. Вероятно, что-то придется докупить.

Если вы планируете новогоднюю вечеринку - вам может понадобиться какая-то дополнительная атрибутика: маски, бокалы или стаканы, другая дополнительная посуда. Лучше выделить немного больше времени на планирование, чем потом переживать, что что-то упустили, ведь это может испортить вам праздничное настроение.

Позаботьтесь о праздничном наряде

Год Огненной Лошади астрологи советуют встречать в теплых и насыщенных цветах: красный, золотистый, терракотовый, оранжевый. Актуальны натуральные ткани и свободный крой. Конечно, вы можете не придерживаться этих рекомендаций, но позаботьтесь о своем праздничном образе - подберите то, в чем будете чувствовать себя празднично. Также подумайте, нужно ли помочь с созданием праздничного образа вашим близким, особенно детям - помогите подобрать им то, что поможет создать соответствующую атмосферу.

Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам09.12.25, 18:25 • 19708 просмотров

Посетите парикмахера

Если нужно - освежите прическу. Это также придаст вам уверенности и поможет настроиться на соответствующее настроение. Стрижка, окрашивание, маникюр - все это лучше не откладывать на последний момент. Если вы планируете делать праздничную прическу у мастера - не откладывайте запись, ведь свободных "окошек" в последний день всегда не хватает. Не планируйте перед Новым годом косметологических процедур, тем более тех, которые вы будете делать впервые, ведь они могут потребовать восстановления и иметь последствия, которые некоторое время будут визуально заметными.

Навестите близких и родственников

Постарайтесь выделить хотя бы немного времени на то, чтобы навестить родных, особенно если вы не планируете совместную встречу Нового года. Вы можете даже подарить им подарки до наступления праздника. Если вы суеверны и не хотите, чтобы они открывали их раньше - обсудите это. Вы также можете, например, договориться о видеозвонке в новогоднюю ночь, во время которого они откроют ваши подарки, и это подарит вам мгновение праздника. Если вы по тем или иным причинам не можете навестить родных лично - вы можете отправить им подарки.

Сделайте доброе дело

Период зимних праздников особенный не только для детей, но и для взрослых. Всем хочется почувствовать магию праздника, доброту и заботу. Помните, что заботясь о других, мы и сами чувствуем тепло и восстанавливаем свой внутренний ресурс. Задонатьте на ВСУ или на лечение больного, переведите в фонд помощи детям, помогите переселенцам и т.д.

Важно - не бойтесь тратить время на планирование. Это поможет сэкономить силы, нервы и деньги и не чувствовать себя опустошенным, когда праздник наконец наступит.

Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опрос10.12.25, 14:35 • 58163 просмотра

Александра Месенко

