Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам

Украинская блогерша Стася Макеева готовится к Новому году, украшая свой дом девятью елками. Она потратила 70 000 гривен на уникальные игрушки, привезенные из Диснейленда в Париже.

Украинская блогерша Стася Макеева показала, как в этом году готовится к Новому году: в ее доме будет стоять девять елок, а игрушки она привезла из Диснейленда, потратив на них 70 000 гривен. Об этом блогерша Стася Макеева рассказала на своей странице в тик-ток, передает УНН.

Стася Макеева подчеркнула, что в этом году хочет украсить елку в одном стиле необычными игрушками, чтобы, по словам блогерши было "не как у всех", именно поэтому, девушка везла игрушки из Диснейленда, который находится в Париже.

"Мне захотелось сделать елку в одном стиле, и таких игрушек в Украине я бы просто не купила бы. И вы себе не представляете, как тяжело было их везти. Я потратила 70 000 на эти игрушки", – рассказала блогерша.

Также, Стася Макеева напомнила о том, как ее дом был украшен к новогодним праздникам в прошлых годах.

"В позапрошлом году у нас была елка с мягкими мешками и с мягеньким печеньем. В прошлом году мы уже переехали в дом и очень сильно заморочились - решили украсить абсолютно все. У нас все было с сосульками и с белыми бантиками. Получилось у нас довольно стильно. И елка у нас была с белым большим бантом и с белыми шариками. Даже стол мы тогда украсили. А еще у нас даже хватило сил, чтобы украсить двор. Был такой надувной дед мороз и конечно же, красный бант" - добавила она.

В конце видео блогерша также поинтересовалась у подписчиков, интересно ли им делать распаковку новогодних подарков из Парижа, которые она привезла в этом году.

В то же время, пользователи тик-ток в комментариях под видео отреагировали на новость по-разному:

- "Сколько?!!" - написала подписчица в комментариях.

- "Какие вы молодцы! Ваши детки растут в сказке. Если бы я могла то своим детям поставила тоже 9, 10, 16 елок! Потому что эта атмосфера незабываема" - добавила другая пользовательница.

Напомним

ГП "Леса Украины" реализовало более 17 тысяч рождественских елок на 3,5 млн грн. Предприятие начало рейды, выявив 34 случая незаконных рубок и составив 28 админпротоколов на более 14 тыс. грн.

