Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят

Українська блогерка Стася Макєєва показала, як цього року готується до Нового року: у її домі стоятиме дев’ять ялинок, а іграшки вона привезла з Діснейленду, витративши на них 70 000 гривень. Про це блогерка Стася Макєєва розповіла на своїй сторінці у тік-ток, передає УНН.

Стася Макєєва наголосила, що цьогоріч хоче прикрасити ялинку у одному стилі незвичними іграшками, аби, за словами блогерки було "не як у всіх", саме тому, дівчина везла іграшки з Діснейленду, що знаходиться у Парижі.

"Мені захотілося зробити ялинку у одному стилі, і таких іграшок в Україні я б просто не купила б. І ви собі не уявляєте, як важко було їх везти. Я витратила 70 000 на ці іграшки", – розповіла блогерка.

Також, Стася Макєєва нагадала про те, як її будинок був прикрашений до новорічних свят у минулих роках.

"У позаминулому році у нас була ялинка з м’якими мішками і з м’якеньким печивом. В минулому році ми вже переїхали у будинок і дуже сильно заморочилися - вирішили прикрасити абсолютно все. В нас все було з сосульками та з білими бантиками. Вийшло у нас доволі стильно. І ялинка у нас була з білим великим бантом і з білими кульками. Навіть стіл ми тоді прикрасили. А ще в нас навіть вистачило сил, щоб прикрасити двір. Був такий надувний дід мороз і звісно ж, червоний бант" - додала вона.

У кінці відео блогерка також поцікавилася у підписників, чи цікаво їм робити розпаковку новорічних подарунків з Парижу, які вона привезла цього року.

Натомість, користувачі тік-ток у коментарях під відео відреагували на новину по-різному:

- "Скільки?!!" - написала підписниця у коментарях.

- "Які ви молодці! Ваші дітки ростуть в казці. Якби я могла то своїм дітям поставила теж 9, 10, 16 ялинок! Бо ця атмосфера незабутня" - додала інша користувачка.

Нагадаємо

ДП "Ліси України" реалізувало понад 17 тисяч різдвяних ялинок на 3,5 млн грн. Підприємство розпочало рейди, виявивши 34 випадки незаконних рубок та склавши 28 адмінпротоколів на понад 14 тис. грн.