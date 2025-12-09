Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят

ukenru
15:34 • 6466 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 10077 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
10:59 • 13926 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 21753 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 29003 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 42695 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 27706 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30327 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40415 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34151 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto9 грудня, 08:11 • 21176 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 20069 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську9 грудня, 09:24 • 17442 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 19158 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 16827 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 6466 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 16909 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 29003 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 42695 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 59752 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 114 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 20126 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 26067 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 62727 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 68318 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Гриби
Brent
Дипломатка

Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Українська блогерка Стася Макєєва готується до Нового року, прикрашаючи свій будинок дев'ятьма ялинками. Вона витратила 70 000 гривень на унікальні іграшки, привезені з Діснейленду в Парижі.

Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят

Українська блогерка Стася Макєєва показала, як цього року готується до Нового року: у її домі стоятиме дев’ять ялинок, а іграшки вона привезла з Діснейленду, витративши на них 70 000 гривень. Про це блогерка Стася Макєєва розповіла на своїй сторінці у тік-ток, передає УНН.

Стася Макєєва наголосила, що цьогоріч хоче прикрасити ялинку у одному стилі незвичними іграшками, аби, за словами блогерки було "не як у всіх", саме тому, дівчина везла іграшки з Діснейленду, що знаходиться у Парижі.

"Мені захотілося зробити ялинку у одному стилі, і таких іграшок в Україні я б просто не купила б. І ви собі не уявляєте, як важко було їх везти. Я витратила 70 000 на ці іграшки", – розповіла блогерка.

Також, Стася Макєєва нагадала про те, як її будинок був прикрашений до новорічних свят у минулих роках. 

"У позаминулому році у нас була ялинка з м’якими мішками і з м’якеньким печивом. В минулому році ми вже переїхали у будинок і дуже сильно заморочилися - вирішили прикрасити абсолютно все. В нас все було з сосульками та з білими бантиками. Вийшло у нас доволі стильно. І ялинка у нас була з білим великим бантом і з білими кульками. Навіть стіл ми тоді прикрасили.  А ще в нас навіть вистачило сил, щоб прикрасити двір. Був такий надувний дід мороз і звісно ж, червоний бант" - додала вона.

У кінці відео блогерка також поцікавилася у підписників, чи цікаво їм робити розпаковку новорічних подарунків з Парижу, які вона привезла цього року.

Натомість, користувачі тік-ток у коментарях під відео відреагували на новину по-різному:

- "Скільки?!!" - написала підписниця у коментарях.

- "Які ви молодці! Ваші дітки ростуть в казці. Якби я могла то своїм дітям поставила теж 9, 10, 16 ялинок! Бо ця атмосфера незабутня" - додала інша користувачка.

Нагадаємо

ДП "Ліси України" реалізувало понад 17 тисяч різдвяних ялинок на 3,5 млн грн. Підприємство розпочало рейди, виявивши 34 випадки незаконних рубок та склавши 28 адмінпротоколів на понад 14 тис. грн.

Алла Кіосак

УНН Lite
Новий рік
Соціальна мережа
Блогери
Париж
Україна