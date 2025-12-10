Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
Київ • УНН
Згідно з дослідженням Deloitte, 75% українців планують святковий шопінг у 2025 році, віддаючи перевагу домашньому святкуванню та обачним витратам. Понад половина опитаних українців планують витратити на подарунки від 1000 до 5000 гривень.
Українці, готуючись до зимових свят, витрачають обачно, обирають подарунки з сенсом і віддають перевагу людському вибору над ШІ, свідчать дані дослідження Deloitte про тенденції святкового шопінгу у 2025 році в Україні, пише УНН.
Деталі
"Кількість тих, хто планує різдвяний та новорічний шопінг, за рік зросла з 65% до 75%. Все більше українців також обирають домашній формат святкування - 68% проти 54% у 2024 році", - за даними Deloitte Ukraine.
"Цьогоріч ми бачимо, що підготовка до свят стає більш зваженою та передбачливою: українці планують покупки раніше, обережніше підходять до витрат і частіше обирають те, що має особисте значення для них і їхніх близьких. За результатами дослідження, для 51% опитаних процес підготовки подарунків залишається приємним ритуалом, а не стресом", - вказав Олександр Ямпольський, лідер напряму ритейлу та оптової дистрибуції українського підрозділу.
Які тенденції
Як повідомляється, святковий шопінг українців у 2025 році має такі тенденції:
- готуються заздалегідь. Дедалі більше українців починають святковий шопінг завчасно: 18% - ще до грудня, тоді як основний період покупок припадає на 1-24 грудня (62%);
- фінансова обережність визначає святковий бюджет. Уже четвертий рік поспіль українці не збільшують витрати: 46% готові виділити на шопінг не більше чверті місячного доходу, а 54% планують вкластися у 1 000-5 000 грн;
- подарунки найближчим. Святкові покупки зосереджені навколо родини (88%) та друзів (40%). Водночас молодь частіше відходить від традиційного сценарію: 49% купують подарунки для себе;
- переважно купують офлайн. Найчастіше українці роблять святкові покупки у великих і середніх мережах супермаркетів (43%), онлайн-магазини стабільно посідають друге місце (27%), а косметичні магазини (21%) залишаються популярними завдяки попиту на подарунки «для себе й близьких»;
- онлайн-шопінг: що дратує найбільше. Покупців найбільше засмучує відсутність товарів у наявності (27%), надмірна реклама (22%) та незручні фільтри пошуку (14%);
- благодійність - невід’ємна частина підготовки до свят. 64% українців планують спрямувати частину святкового бюджету на благодійність, і 8 із 10 підтримують насамперед українських захисників на передовій;
- не довіряють алгоритмам. Найпопулярніші інструменти для вибору подарунків - вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) і онлайн-відгуки (50%). Рекомендації інфлюенсерів відіграють значно меншу роль - на них орієнтуються лише 9-10% опитаних. І лише 10% респондентів вважають, що наявність ШІ-асистента на онлайн-платформах ритейлерів полегшила б підбір святкових подарунків;
- чекають уваги й турботи від ритейлу. 18% споживачів очікують допомоги з вибором продуманих подарунків, 17% - можливості надіслати презент у святковому пакуванні та з доставкою у визначений день. Асистенти на базі ШІ цікаві лише 10% покупців.
Довідково
Як вказують у Deloitte, дослідження проводилось за допомогою багатоступеневої стратифікованої вибірки, яка представляє населення України за статтю, віком, розміром населеного пункту та видом зайнятості. Збір даних здійснювався шляхом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. Загалом в опитуванні взяли участь понад 1 000 респондентів.