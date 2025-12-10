$42.180.11
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
11:35 • 3516 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 6490 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 14843 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 14461 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26114 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 40880 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 40411 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 31496 перегляди
"Ви отримаєте дірку від бублика": Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 65592 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Згідно з дослідженням Deloitte, 75% українців планують святковий шопінг у 2025 році, віддаючи перевагу домашньому святкуванню та обачним витратам. Понад половина опитаних українців планують витратити на подарунки від 1000 до 5000 гривень.

Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування

Українці, готуючись до зимових свят, витрачають обачно, обирають подарунки з сенсом і віддають перевагу людському вибору над ШІ, свідчать дані дослідження Deloitte про тенденції святкового шопінгу у 2025 році в Україні, пише УНН.

Деталі

"Кількість тих, хто планує різдвяний та новорічний шопінг, за рік зросла з 65% до 75%. Все більше українців також обирають домашній формат святкування - 68% проти 54% у 2024 році", - за даними Deloitte Ukraine.

"Цьогоріч ми бачимо, що підготовка до свят стає більш зваженою та передбачливою: українці планують покупки раніше, обережніше підходять до витрат і частіше обирають те, що має особисте значення для них і їхніх близьких. За результатами дослідження, для 51% опитаних процес підготовки подарунків залишається приємним ритуалом, а не стресом", - вказав Олександр Ямпольський, лідер напряму ритейлу та оптової дистрибуції українського підрозділу.

Які тенденції

Як повідомляється, святковий шопінг українців у 2025 році має такі тенденції:

  • готуються заздалегідь. Дедалі більше українців починають святковий шопінг завчасно: 18% - ще до грудня, тоді як основний період покупок припадає на 1-24 грудня (62%);
    • фінансова обережність визначає святковий бюджет. Уже четвертий рік поспіль українці не збільшують витрати: 46% готові виділити на шопінг не більше чверті місячного доходу, а 54% планують вкластися у 1 000-5 000 грн;
      • подарунки найближчим. Святкові покупки зосереджені навколо родини (88%) та друзів (40%). Водночас молодь частіше відходить від традиційного сценарію: 49% купують подарунки для себе;
        • переважно купують офлайн. Найчастіше українці роблять святкові покупки у великих і середніх мережах супермаркетів (43%), онлайн-магазини стабільно посідають друге місце (27%), а косметичні магазини (21%) залишаються популярними завдяки попиту на подарунки «для себе й близьких»;
          • онлайн-шопінг: що дратує найбільше. Покупців найбільше засмучує відсутність товарів у наявності (27%), надмірна реклама (22%) та незручні фільтри пошуку (14%);
            • благодійність - невід’ємна частина підготовки до свят. 64% українців планують спрямувати частину святкового бюджету на благодійність, і 8 із 10 підтримують насамперед українських захисників на передовій;
              • не довіряють алгоритмам. Найпопулярніші інструменти для вибору подарунків - вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) і онлайн-відгуки (50%). Рекомендації інфлюенсерів відіграють значно меншу роль - на них орієнтуються лише 9-10% опитаних. І лише 10% респондентів вважають, що наявність ШІ-асистента на онлайн-платформах ритейлерів полегшила б підбір святкових подарунків;
                • чекають уваги й турботи від ритейлу. 18% споживачів очікують допомоги з вибором продуманих подарунків, 17% - можливості надіслати презент у святковому пакуванні та з доставкою у визначений день. Асистенти на базі ШІ цікаві лише 10% покупців.

                  Довідково

                  Як вказують у Deloitte, дослідження проводилось за допомогою багатоступеневої стратифікованої вибірки, яка представляє населення України за статтю, віком, розміром населеного пункту та видом зайнятості. Збір даних здійснювався шляхом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. Загалом в опитуванні взяли участь понад 1 000 респондентів.

                  Юлія Шрамко

