Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн

Запропонована бальна зала Білого дому коштуватиме до 400 мільйонів доларів, і президент США Дональд Трамп заявив, що вона також буде обладнана для проведення інавгурацій у майбутньому, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Трамп дав останню оцінку у вівторок увечері, водночас прогнозуючи, що проєкт обійдеться дешевше заявленої вартості.

"150 років вони хотіли бальну залу, - сказав Трамп під час прийому на Хануку, нарікаючи на те, що на захід було обмежено кількість запрошень. - Це буде найгарніша бальна зала, і вона зможе приймати інавгурації".

Він сказав, що інавгурації, які зазвичай проводяться в Капітолії США, часто мають проблеми з безпекою та погодними умовами. "З точки зору безпеки, ми можемо зробити краще", - додав він. Запропонована бальна зала має 5-дюймові скляні вікна, "непроникні для чогось, крім гаубиці", сказав він.

Запропонована вартість бальної зали постійно зростала, від 200 мільйонів доларів до останньої оцінки Трампа. Масштаби проєкту також збільшилися: спочатку Трамп заявив, що він "не заважатиме існуючій будівлі", а потім зніс усе Східне крило. За повідомленнями, Трамп сперечався з архітекторами щодо масштабу проєкту, який, як очікується, затьмарить існуючу резиденцію Білого дому та Західне крило, де розташований Овальний кабінет.

Білий дім заявив, що фінансування здійснюється за рахунок приватних пожертвувань, але публічно не уточнив їх, що викликало запитання про те, які люди чи компанії можуть фінансувати його, щоб завоювати прихильність Трампа.

Раніше у вівторок федеральний суддя, який спостерігав за позовом Національного фонду збереження історичної спадщини, не зупинив роботу над проєктом, на тлі того, як судовий розгляд триває, про що повідомило CNN.

"Я дякую судді у справі за сміливість в ухваленні правильного рішення", – сказав Трамп.

