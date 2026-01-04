кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію

Глава Чечні рамзан кадиров з'явився на публіці з тростиною після того, як у мережі стверджувалося про нібито його госпіталізацію. Про це пише "Новая газета. Европа", передає УНН.

Деталі

"Глава Чечні рамзан кадиров вперше з кінця грудня з'явився на публіці - він відвідав відкриття школи хафізів (людей, які знають Коран напам'ять) у селі Новий Шарой Ачхой-Мартановського району. На записі видно, що у глави Чечні є тростина - він або ходить, спираючись на неї, або просто тримає її в руках", - пише видання.

Зазначається, що запис відео, який опублікував кадиров, був зроблений як мінімум у 2026 році, оскільки 31 грудня радник глави Чечні адам шахідов говорив про школу як таку, що готується до відкриття.

До цього кадиров з'явився на відео, яке 2 січня опублікував міністр Чечні з національної політики ахмед дудаєв. Глава регіону назвав "плітками сатаністів і неонацистів" новини про свою екстрену госпіталізацію в москві, а також заявив, що здоровий і збирається на тренування.

Як раніше повідомляли ЗМІ, перед Новим роком кадиров планував взяти участь у засіданні держради, заради якого прилетів до москви 24 грудня. У ніч з 24 на 25 грудня, за повідомленнями, стан здоров'я кадирова різко погіршився і його доставили на реанімобілі в центральну клінічну лікарню управління справами президента рф.

ЗМІ писали, що "в москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці з тих пір не з'являвся".

