13:19 • 1862 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 13957 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
09:34 • 13401 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 32196 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 44250 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 52662 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 52924 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49181 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 62936 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 84367 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 249951 перегляди
Дипломатка

кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Глава Чечні рамзан кадиров вперше з кінця грудня з'явився на публіці - з тростиною.

кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію

Глава Чечні рамзан кадиров з'явився на публіці з тростиною після того, як у мережі стверджувалося про нібито його госпіталізацію. Про це пише "Новая газета. Европа", передає УНН.

Деталі

"Глава Чечні рамзан кадиров вперше з кінця грудня з'явився на публіці - він відвідав відкриття школи хафізів (людей, які знають Коран напам'ять) у селі Новий Шарой Ачхой-Мартановського району. На записі видно, що у глави Чечні є тростина - він або ходить, спираючись на неї, або просто тримає її в руках", - пише видання.

Зазначається, що запис відео, який опублікував кадиров, був зроблений як мінімум у 2026 році, оскільки 31 грудня радник глави Чечні адам шахідов говорив про школу як таку, що готується до відкриття.

До цього кадиров з'явився на відео, яке 2 січня опублікував міністр Чечні з національної політики ахмед дудаєв. Глава регіону назвав "плітками сатаністів і неонацистів" новини про свою екстрену госпіталізацію в москві, а також заявив, що здоровий і збирається на тренування.

Як раніше повідомляли ЗМІ, перед Новим роком кадиров планував взяти участь у засіданні держради, заради якого прилетів до москви 24 грудня. У ніч з 24 на 25 грудня, за повідомленнями, стан здоров'я кадирова різко погіршився і його доставили на реанімобілі в центральну клінічну лікарню управління справами президента рф.

ЗМІ писали, що "в москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці з тих пір не з'являвся".

російські генерали завищують втрати України для путіна, приховуючи невдачі рф - FT23.12.25, 10:17 • 3330 переглядiв

Павло Башинський

