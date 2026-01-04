кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации
Киев • УНН
Глава Чечни рамзан кадыров впервые с конца декабря появился на публике - с тростью.
Глава Чечни рамзан кадыров появился на публике с тростью после того, как в сети утверждалось о якобы его госпитализации. Об этом пишет "Новая газета. Европа", передает УНН.
Детали
"Глава Чечни рамзан кадыров впервые с конца декабря появился на публике - он посетил открытие школы хафизов (людей, знающих Коран наизусть) в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района. На записи видно, что у главы Чечни есть трость - он либо ходит, опираясь на нее, либо просто держит ее в руках", - пишет издание.
Отмечается, что запись видео, которое опубликовал кадыров, было сделано как минимум в 2026 году, поскольку 31 декабря советник главы Чечни адам шахидов говорил о школе как о готовящейся к открытию.
До этого кадыров появился на видео, которое 2 января опубликовал министр Чечни по национальной политике ахмед дудаев. Глава региона назвал "сплетнями сатанистов и неонацистов" новости о своей экстренной госпитализации в москве, а также заявил, что здоров и собирается на тренировку.
Как ранее сообщали СМИ, перед Новым годом кадыров планировал принять участие в заседании госсовета, ради которого прилетел в москву 24 декабря. В ночь с 24 на 25 декабря, по сообщениям, состояние здоровья кадырова резко ухудшилось и его доставили на реанимобиле в центральную клиническую больницу управления делами президента рф.
СМИ писали, что "в москве его едва откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся".
российские генералы завышают потери Украины для путина, скрывая неудачи рф - FT23.12.25, 10:17 • 3330 просмотров