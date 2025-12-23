$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 68 просмотра
Атака РФ почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 8952 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 25464 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 41746 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 62220 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 39830 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 34354 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 29425 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 25691 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21718 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российские генералы завышают потери Украины для путина, скрывая неудачи рф - FT

Киев • УНН

 • 286 просмотра

российские генералы регулярно подают путину отчеты с завышенными потерями Украины и приуменьшенными неудачами рф. Начальник Генштаба герасимов укрепил свои позиции, несмотря на критику.

российские генералы завышают потери Украины для путина, скрывая неудачи рф - FT

российские генералы регулярно дают диктатору владимиру путину, в которых количество жертв со стороны Украины завышено, при этом подчеркиваются ресурсные преимущества рф и приуменьшаются тактические неудачи российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

Главной фигурой, информирующей путина о ходе войны, является начальник генерального штаба российской армии валерий герасимов. Он, а также бывший министр обороны рф сергей шойгу, были объектами гнева радикальных российских деятелей, вроде евгения пригожина, лидера ЧВК "вагнер", погибшего через два месяца после "марша справедливости" в 2023 году.

И хотя путин пытался успокоить недовольных путем замены шойгу на андрея белоусова, герасимов остался на своей должности и, похоже, укрепил свои позиции.

герасимов обеспечивает предсказуемость, даже если цена его сохранения - чрезвычайно высокие потери на местах и медленные успехи. Его следует оставлять на должности, когда внутренняя политика и вопросы стабильности важнее рискованных, но потенциально решающих операций

- сказала Дара Массико, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

При этом путин, похоже, пришел к выводу, что жизнь россиян является именно той ценой, которую стоит заплатить за его цели в Украине.

герасимов лжет путину об успехах на фронте в Украине - Reuters18.09.25, 09:23 • 3960 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Financial Times
Украина