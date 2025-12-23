российские генералы завышают потери Украины для путина, скрывая неудачи рф - FT
Киев • УНН
российские генералы регулярно подают путину отчеты с завышенными потерями Украины и приуменьшенными неудачами рф. Начальник Генштаба герасимов укрепил свои позиции, несмотря на критику.
российские генералы регулярно дают диктатору владимиру путину, в которых количество жертв со стороны Украины завышено, при этом подчеркиваются ресурсные преимущества рф и приуменьшаются тактические неудачи российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Подробности
Главной фигурой, информирующей путина о ходе войны, является начальник генерального штаба российской армии валерий герасимов. Он, а также бывший министр обороны рф сергей шойгу, были объектами гнева радикальных российских деятелей, вроде евгения пригожина, лидера ЧВК "вагнер", погибшего через два месяца после "марша справедливости" в 2023 году.
И хотя путин пытался успокоить недовольных путем замены шойгу на андрея белоусова, герасимов остался на своей должности и, похоже, укрепил свои позиции.
герасимов обеспечивает предсказуемость, даже если цена его сохранения - чрезвычайно высокие потери на местах и медленные успехи. Его следует оставлять на должности, когда внутренняя политика и вопросы стабильности важнее рискованных, но потенциально решающих операций
При этом путин, похоже, пришел к выводу, что жизнь россиян является именно той ценой, которую стоит заплатить за его цели в Украине.
герасимов лжет путину об успехах на фронте в Украине - Reuters18.09.25, 09:23 • 3960 просмотров