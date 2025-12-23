российские генералы регулярно дают диктатору владимиру путину, в которых количество жертв со стороны Украины завышено, при этом подчеркиваются ресурсные преимущества рф и приуменьшаются тактические неудачи российской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Главной фигурой, информирующей путина о ходе войны, является начальник генерального штаба российской армии валерий герасимов. Он, а также бывший министр обороны рф сергей шойгу, были объектами гнева радикальных российских деятелей, вроде евгения пригожина, лидера ЧВК "вагнер", погибшего через два месяца после "марша справедливости" в 2023 году.

И хотя путин пытался успокоить недовольных путем замены шойгу на андрея белоусова, герасимов остался на своей должности и, похоже, укрепил свои позиции.

герасимов обеспечивает предсказуемость, даже если цена его сохранения - чрезвычайно высокие потери на местах и медленные успехи. Его следует оставлять на должности, когда внутренняя политика и вопросы стабильности важнее рискованных, но потенциально решающих операций