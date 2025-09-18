$41.180.06
герасимов лжет путину об успехах на фронте в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Начальник Генштаба ВС рф валерий герасимов заявил о продвижении российских войск на всех направлениях, в частности в Покровске и Купянске. Эти утверждения противоречат украинским отчетам, что может свидетельствовать об искажении реальной ситуации на фронте.

герасимов лжет путину об успехах на фронте в Украине - Reuters

Начальник Генштаба ВС рф валерий герасимов заявил о продвижении российских войск "на всех направлениях", в частности в Покровске и Купянске, однако эти утверждения противоречат украинским отчетам, что может свидетельствовать об искажении реальной ситуации на фронте. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил рф в так называемой "специальной военной операции", заявил, что российские войска добиваются успехов в восточной части Донецкой области — главном очаге конфликта — а также дальше на запад, в Запорожской и Днепропетровской областях.

По его словам, украинские войска "перебросили наиболее подготовленные и наиболее боеспособные подразделения, сняв их с других участков фронта. Это облегчает продвижение наших войск в других секторах".

В ходе медленного продвижения на востоке Украины российские войска уже несколько месяцев ведут интенсивные атаки на район вокруг Покровска в Донецкой области.

герасимов также заявил, что российские силы добиваются успехов в направлении Купянска — почти полностью разрушенного города на северо-востоке Харьковской области — и в районе Ямполя, дальше на восток.

россия продолжит атаковать энергетические и железнодорожные объекты в Украине - Зеленский17.09.25, 19:02 • 2846 просмотров

Впрочем, заявления герасимова противоречат оценкам украинского президента Владимира Зеленского и украинских военных чиновников.

Зеленский, в интервью Sky News на этой неделе, заявил, что ожидает новых наступлений со стороны России, но в то же время подчеркнул, что московские войска не имели значительного успеха на передовой в последнее время.

"В целом я действительно доволен тем, что последние три наступательные волны россии потерпели поражение, хотя они планируют еще две серьезные атаки", — сказал Зеленский. — "По моему мнению, это важный сигнал".

Один из украинских командиров на этой неделе сообщил, что его подразделение отбило наступление россиян вблизи Покровска, тогда как популярный украинский военный блог DeepState, отслеживающий перемещения войск по открытым источникам, сообщил об украинских успехах в соседнем городе.

Представитель украинского подразделения вблизи Купянска в среду сообщил, что попытка российского наступления на город завершилась тем, что многие российские солдаты попали в плен.

Никаких дружественных намерений у россии нет: Зеленский о докладе Службы внешней разведки16.09.25, 21:06 • 13632 просмотра

Ольга Розгон

