росіяни провали вже дві наступальні операції, але на осінь готуються ще до двох - Зеленський

Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22 • 18488 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 15325 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 30101 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 44844 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 23885 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляті
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 38757 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36292 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16502 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37434 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 18499 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 44849 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 38760 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
росіяни провали вже дві наступальні операції, але на осінь готуються ще до двох - Зеленський

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зірвала дві наступальні операції армії рф. росія готується до ще двох наступальних операцій восени.

росіяни провали вже дві наступальні операції, але на осінь готуються ще до двох - Зеленський

Україні вдалося зірвати вже дві наступальні операції армії рф, проте росія готується до ще двох наступальних операцій восени. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News, передає УНН.

На мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали. Зірвали дві операції, дві повністю зірвали наступальні операції. Третю, я думаю, якщо чесно день-два і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати, і у них нічого не вийшло, але мені потрібно одну-дві доби, щоб це сказати публічно. Вони готуються до ще двох наступальних операцій восени. Я вважаю, що у росіян все гірше пішло, ніж вони очікували. У них набагато гірше, ніж вони путіну доповідали. путін про це не знає. Думаю, не усвідомлює, але у нього ж є графіки, є доповіді, і в якийсь момент він це побачить 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень, загарбники залучили для ураження 2113 дронів-камікадзе та здійснили 3308 обстрілів.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна