росіяни провали вже дві наступальні операції, але на осінь готуються ще до двох - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зірвала дві наступальні операції армії рф. росія готується до ще двох наступальних операцій восени.
Україні вдалося зірвати вже дві наступальні операції армії рф, проте росія готується до ще двох наступальних операцій восени. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News, передає УНН.
На мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали. Зірвали дві операції, дві повністю зірвали наступальні операції. Третю, я думаю, якщо чесно день-два і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати, і у них нічого не вийшло, але мені потрібно одну-дві доби, щоб це сказати публічно. Вони готуються до ще двох наступальних операцій восени. Я вважаю, що у росіян все гірше пішло, ніж вони очікували. У них набагато гірше, ніж вони путіну доповідали. путін про це не знає. Думаю, не усвідомлює, але у нього ж є графіки, є доповіді, і в якийсь момент він це побачить
Нагадаємо
На фронті відбулося 148 бойових зіткнень, загарбники залучили для ураження 2113 дронів-камікадзе та здійснили 3308 обстрілів.