росіяни провали вже дві наступальні операції, але на осінь готуються ще до двох - Зеленський

Україні вдалося зірвати вже дві наступальні операції армії рф, проте росія готується до ще двох наступальних операцій восени. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News, передає УНН.

На мій погляд, ми дуже вчасно спрацювали. Зірвали дві операції, дві повністю зірвали наступальні операції. Третю, я думаю, якщо чесно день-два і ми зрозуміємо, що вони понесли великі втрати, і у них нічого не вийшло, але мені потрібно одну-дві доби, щоб це сказати публічно. Вони готуються до ще двох наступальних операцій восени. Я вважаю, що у росіян все гірше пішло, ніж вони очікували. У них набагато гірше, ніж вони путіну доповідали. путін про це не знає. Думаю, не усвідомлює, але у нього ж є графіки, є доповіді, і в якийсь момент він це побачить