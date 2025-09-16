россияне провалили уже две наступательные операции, но на осень готовятся еще к двум - Зеленский

Украине удалось сорвать уже две наступательные операции армии рф, однако россия готовится к еще двум наступательным операциям осенью. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, передает УНН.

На мой взгляд, мы очень вовремя сработали. Сорвали две операции, две полностью сорвали наступательные операции. Третью, я думаю, если честно день-два и мы поймем, что они понесли большие потери, и у них ничего не получилось, но мне нужно одни-двое суток, чтобы это сказать публично. Они готовятся к еще двум наступательным операциям осенью. Я считаю, что у россиян все хуже пошло, чем они ожидали. У них намного хуже, чем они путину докладывали. путин об этом не знает. Думаю, не осознает, но у него же есть графики, есть доклады, и в какой-то момент он это увидит