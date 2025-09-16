$41.230.05
16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
россияне провалили уже две наступательные операции, но на осень готовятся еще к двум - Зеленский

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сорвала две наступательные операции армии рф. россия готовится к еще двум наступательным операциям осенью.

россияне провалили уже две наступательные операции, но на осень готовятся еще к двум - Зеленский

Украине удалось сорвать уже две наступательные операции армии рф, однако россия готовится к еще двум наступательным операциям осенью. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, передает УНН.

На мой взгляд, мы очень вовремя сработали. Сорвали две операции, две полностью сорвали наступательные операции. Третью, я думаю, если честно день-два и мы поймем, что они понесли большие потери, и у них ничего не получилось, но мне нужно одни-двое суток, чтобы это сказать публично. Они готовятся к еще двум наступательным операциям осенью. Я считаю, что у россиян все хуже пошло, чем они ожидали. У них намного хуже, чем они путину докладывали. путин об этом не знает. Думаю, не осознает, но у него же есть графики, есть доклады, и в какой-то момент он это увидит 

- сказал Зеленский.

Напомним

На фронте произошло 148 боевых столкновений, захватчики привлекли для поражения 2113 дронов-камикадзе и совершили 3308 обстрелов.

Павел Башинский

