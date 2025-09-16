На фронті відбулося 148 бойових зіткнень, загарбники залучили 2113 дронів-камікадзе - Генштаб

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень, загарбники залучили для ураження 2113 дронів-камікадзе та здійснили 3308 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 69 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2113 дронів-камікадзе та здійснили 3308 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав шість авіаударів, скинув 13 керованих бомб, здійснив 169 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог п’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців. Дотепер триває два боєзіткнення.

Шість разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 12 російських атак, чотири із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Греківки, Середнього та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали 19 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка. Три бойових зіткнень тривають.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення із противником у районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали 15 ворожих атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в напрямку Іванопілля, Плещіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 46 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 40 атак, шість бойових зіткнень тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 177 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки, 32 безпілотні літальні апарати; уразили шість одиниць автомобільної техніки, склад боєприпасів, три пункти управління безпілотних літальних апаратів, одну одиницю спеціальної техніки та два укриття особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 15 ворожих атак поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка. Ще три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямку Полтавки, боєзіткнення тривають. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбивали одну атаку в районі Кам’янського, крім того ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Григорівка.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам’янці.

Російські війська втратили 910 солдатів та 26 артсистем за добу - Генштаб