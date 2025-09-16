На фронте произошло 148 боевых столкновений, захватчики задействовали 2113 дронов-камикадзе - Генштаб

На фронте произошло 148 боевых столкновений, оккупанты задействовали для поражения 2113 дронов-камикадзе и совершили 3308 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 47 авиационных ударов, применило одну ракету и сбросило 69 управляемых бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 2113 дронов-камикадзе и совершили 3308 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес шесть авиаударов, сбросил 13 управляемых бомб, совершил 169 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг пять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Шесть раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 12 российских атак, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении населенных пунктов Шийковка, Шандриголово, Ставки и вблизи Колодязей, Грековки, Среднего и Торского.

На Северском направлении украинские воины отбивали 19 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка. Три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения с противником в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении наши войска сегодня отбивали 15 вражеских атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в направлении Иванополья, Плещеевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 46 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Проминь, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 40 атак, шесть боевых столкновений продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 177 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять единиц автомобильной техники, 32 беспилотных летательных аппарата; поразили шесть единиц автомобильной техники, склад боеприпасов, три пункта управления беспилотных летательных аппаратов, одну единицу специальной техники и два укрытия личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 15 вражеских атак вблизи населенных пунктов Филиа, Ивановка, Александроград, Малиевка, Январское, Новоивановка. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Полтавки, боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении украинские воины отбивали одну атаку в районе Каменского, кроме того враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Григорьевка.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Отрадокаменке.

