На фронте произошло 148 боевых столкновений, захватчики задействовали 2113 дронов-камикадзе - Генштаб

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 10187 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 17878 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 15015 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 29681 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 44428 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23781 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 38523 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36206 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16480 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37409 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
47%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 20892 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto16 сентября, 12:18 • 16662 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 15611 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 16986 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон16 сентября, 13:03 • 9956 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 10187 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 17879 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 17062 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 44429 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 38523 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 7528 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 15676 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 48942 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 47881 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 52527 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

На фронте произошло 148 боевых столкновений, захватчики задействовали 2113 дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В течение суток зафиксировано 148 боевых столкновений, враг совершил 3308 обстрелов и задействовал 2113 дронов-камикадзе. На Покровском направлении оккупанты потеряли 177 человек убитыми и ранеными.

На фронте произошло 148 боевых столкновений, захватчики задействовали 2113 дронов-камикадзе - Генштаб

На фронте произошло 148 боевых столкновений, оккупанты задействовали для поражения 2113 дронов-камикадзе и совершили 3308 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 47 авиационных ударов, применило одну ракету и сбросило 69 управляемых бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 2113 дронов-камикадзе и совершили 3308 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес шесть авиаударов, сбросил 13 управляемых бомб, совершил 169 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг пять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Шесть раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 12 российских атак, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении населенных пунктов Шийковка, Шандриголово, Ставки и вблизи Колодязей, Грековки, Среднего и Торского.

На Северском направлении украинские воины отбивали 19 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка. Три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения с противником в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении наши войска сегодня отбивали 15 вражеских атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в направлении Иванополья, Плещеевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 46 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Проминь, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 40 атак, шесть боевых столкновений продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 177 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять единиц автомобильной техники, 32 беспилотных летательных аппарата; поразили шесть единиц автомобильной техники, склад боеприпасов, три пункта управления беспилотных летательных аппаратов, одну единицу специальной техники и два укрытия личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 15 вражеских атак вблизи населенных пунктов Филиа, Ивановка, Александроград, Малиевка, Январское, Новоивановка. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Полтавки, боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении украинские воины отбивали одну атаку в районе Каменского, кроме того враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Григорьевка.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Отрадокаменке.

Российские войска потеряли 910 солдат и 26 артсистем за сутки - Генштаб16.09.25, 07:39 • 3240 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина