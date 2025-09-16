Российские войска потеряли 910 солдат и 26 артсистем за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 15 сентября российские войска потеряли 910 солдат и 26 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.25 составляют 1096430 человек.
За сутки 15 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 26 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1096430 (+910) человек ликвидировано
- танков ‒ 11184 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23274 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 32810 (+26)
- РСЗО ‒ 1490 (+2)
- средства ПВО ‒ 1217 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 59719 (+310)
- крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61770 (+72)
- специальная техника ‒ 3965 (0)
Данные уточняются.
