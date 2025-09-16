$41.280.03
15 сентября, 17:38 • 32386 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 43203 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 31932 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 36162 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 36656 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 66156 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 40553 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34088 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37478 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 60359 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Российские войска потеряли 910 солдат и 26 артсистем за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 56 просмотра

За сутки 15 сентября российские войска потеряли 910 солдат и 26 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.25 составляют 1096430 человек.

Российские войска потеряли 910 солдат и 26 артсистем за сутки - Генштаб

За сутки 15 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 26 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1096430 (+910) человек ликвидировано 
    • танков ‒ 11184 (0) 
      • боевых бронированных машин ‒ 23274 (+5) 
        • артиллерийских систем ‒ 32810 (+26) 
          • РСЗО ‒ 1490 (+2) 
            • средства ПВО ‒ 1217 (0) 
              • самолетов ‒ 422 (0) 
                • вертолетов ‒ 341 (0) 
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 59719 (+310) 
                    • крылатые ракеты ‒ 3718 (0) 
                      • корабли / катера ‒ 28 (0) 
                        • подводные лодки ‒ 1 (0) 
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61770 (+72) 
                            • специальная техника ‒ 3965 (0) 

                              Данные уточняются.

                              Российский нефтеперерабатывающий завод остановил работу ключевой установки после атаки беспилотников - Reuters16.09.25, 07:02 • 836 просмотров

                              Вероника Марченко

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина