Российские войска потеряли 910 солдат и 26 артсистем за сутки - Генштаб

За сутки 15 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 26 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1096430 (+910) человек ликвидировано

танков ‒ 11184 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23274 (+5)

артиллерийских систем ‒ 32810 (+26)

РСЗО ‒ 1490 (+2)

средства ПВО ‒ 1217 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 59719 (+310)

крылатые ракеты ‒ 3718 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61770 (+72)

специальная техника ‒ 3965 (0)

Данные уточняются.

Российский нефтеперерабатывающий завод остановил работу ключевой установки после атаки беспилотников - Reuters