Российский нефтеперерабатывающий завод остановил работу ключевой установки после атаки беспилотников - Reuters
Киев • УНН
Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Киришах ленинградской области рф. Повреждена ключевая установка, обеспечивающая до 40% мощности предприятия. Завод будет работать только на 75% от номинальной мощности.
Один из ведущих российских нефтеперерабатывающих заводов в городе Кириши Ленинградской области был вынужден остановить ключевую установку после атаки беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Речь идет о предприятии "Киришинефтеоргсинтез" компании "Сургутнефтегаз", которое обеспечивает переработку около 20 млн тонн нефти в год. По словам собеседников, удар беспилотников вызвал пожар и повредил оборудование, в частности печь на одном из блоков. Техническое обслуживание может длиться около месяца.
Завод пытается компенсировать потери, увеличив нагрузку на другие установки, но будет работать на уровне лишь 75% своей мощности.
Стоит отметить, что в прошлом году завод переработал 17,5 млн тонн нефти, что составляет 6,6% от общего объема нефтепереработки в России. Он производит бензин, дизель, мазут и битум.
Напомним
В ночь на 12 сентября Ленинградская область РФ подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников, уничтожено более 30 БПЛА.
