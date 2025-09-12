ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо
Київ • УНН
У ніч проти 12 вересня ленінградська область рф зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників, знищено понад 30 БПЛА. В аеропорту "Пулково" затримано щонайменше 36 рейсів.
У ніч проти 12 вересня ленінградська область рф зазнала одну з наймасштабніших атак безпілотників. За попередніми даними, знищено понад 30 БПЛА. Про це повідомляють губернатор регіону олександр дрозденко та росЗМІ, передає УНН.
Деталі
За даними росЗМІ, уламки безпілотників зафіксовані в місті всеволожськ, у тосно, а також у селах покровське й узміно. Частина впала за межами населених пунктів у ломоносовському районі. Постраждалих немає.
Також у порту приморськ під час атаки загорілося одне із суден. Попередньо, пожежу вже загасили.
Силами та засобами ППО над ленінградською областю знищено понад 30 БПЛА. У порту приморськ ліквідується спалах на одному із суден. Спрацювала система пожежогасіння
Водночас в аеропорту "пулково" через загрозу для польотів продовжує діяти план "Ковер": затримано щонайменше 36 рейсів на виліт.
Нагадаємо
У ніч проти 12 вересня мер москви сергій собянін повідомив про знищення семи безпілотників, які летіли у напрямку міста.
Окрім цього, смоленськ також опинився під атакою БпЛА, під ударом опинився завод "Лукойл".
