ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо

11 вересня, 19:17 • 11145 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 23066 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 33387 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 21417 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 19071 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 24734 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 15127 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16838 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14803 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14739 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Зеленський провів конструктивну зустріч із Келлогом. Серед іншого говорили про вбивства Ірини Заруцької та Чарлі КіркаVideo11 вересня, 18:18 • 3460 перегляди
Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати11 вересня, 18:35 • 12042 перегляди
На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ11 вересня, 20:02 • 6724 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються23:40 • 5194 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС01:20 • 4046 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 33389 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 24735 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 38406 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 52107 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 112707 перегляди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Денис Шмигаль
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 14517 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 38406 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 26088 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 33895 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 98965 перегляди
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо

Київ • УНН

 • 108 перегляди

У ніч проти 12 вересня ленінградська область рф зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників, знищено понад 30 БПЛА. В аеропорту "Пулково" затримано щонайменше 36 рейсів.

ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо

У ніч проти 12 вересня ленінградська область рф зазнала одну з наймасштабніших атак безпілотників. За попередніми даними, знищено понад 30 БПЛА. Про це повідомляють губернатор регіону олександр дрозденко та росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За даними росЗМІ, уламки безпілотників зафіксовані в місті всеволожськ, у тосно, а також у селах покровське й узміно. Частина впала за межами населених пунктів у ломоносовському районі. Постраждалих немає.

Також у порту приморськ під час атаки загорілося одне із суден. Попередньо, пожежу вже загасили.

Силами та засобами ППО над ленінградською областю знищено понад 30 БПЛА. У порту приморськ ліквідується спалах на одному із суден. Спрацювала система пожежогасіння

- написав губернатор дрозденко.

Водночас в аеропорту "пулково" через загрозу для польотів продовжує діяти план "Ковер": затримано щонайменше 36 рейсів на виліт.

Нагадаємо

У ніч проти 12 вересня мер москви сергій собянін повідомив про знищення семи безпілотників, які летіли у напрямку міста. 

Окрім цього, смоленськ також опинився під атакою БпЛА, під ударом опинився завод "Лукойл".

У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі01.09.25, 03:32 • 15391 перегляд

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика