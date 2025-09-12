ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо

У ніч проти 12 вересня ленінградська область рф зазнала одну з наймасштабніших атак безпілотників. За попередніми даними, знищено понад 30 БПЛА. Про це повідомляють губернатор регіону олександр дрозденко та росЗМІ, передає УНН.

За даними росЗМІ, уламки безпілотників зафіксовані в місті всеволожськ, у тосно, а також у селах покровське й узміно. Частина впала за межами населених пунктів у ломоносовському районі. Постраждалих немає.

Також у порту приморськ під час атаки загорілося одне із суден. Попередньо, пожежу вже загасили.

Силами та засобами ППО над ленінградською областю знищено понад 30 БПЛА. У порту приморськ ліквідується спалах на одному із суден. Спрацювала система пожежогасіння