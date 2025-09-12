$41.210.09
19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Мер москви сергій собянін повідомив про знищення семи безпілотників, які летіли у напрямку міста. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються

Мер москви сергій собянін повідомив про знищення семи безпілотників, які нібито летіли у напрямку москви. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережах.

Збито ще три ворожі БПЛА, що летіли на москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб

- зазначив собянін.

За його даними, спершу було збито два дрони, згодом ще два, а пізніше - три. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Деталі поки невідомі.

Нагадаємо

У ніч на 12 вересня в смоленську пролунали вибухи, місцеві жителі чули від п'яти до восьми. Влада заявила про роботу ППО та можливу атаку безпілотників, під ударом опинився завод "Лукойл".

У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі01.09.25, 03:32 • 15375 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніНовини з соцмереж