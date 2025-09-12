Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються

Мер москви сергій собянін повідомив про знищення семи безпілотників, які нібито летіли у напрямку москви. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережах.

Збито ще три ворожі БПЛА, що летіли на москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб - зазначив собянін.

За його даними, спершу було збито два дрони, згодом ще два, а пізніше - три. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Деталі поки невідомі.

Нагадаємо

У ніч на 12 вересня в смоленську пролунали вибухи, місцеві жителі чули від п'яти до восьми. Влада заявила про роботу ППО та можливу атаку безпілотників, під ударом опинився завод "Лукойл".

