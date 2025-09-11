$41.210.09
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15 • 12096 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 22916 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 14822 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 13432 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 20132 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13925 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16040 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14199 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14239 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Невідомі дрони атакують смоленськ: вибухи пролунали біля заводу "Лукойл"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У ніч на 12 вересня в смоленську пролунали вибухи, місцеві жителі чули від п'яти до восьми. Влада заявила про роботу ППО та можливу атаку безпілотників, під ударом опинився завод "Лукойл".

Невідомі дрони атакують смоленськ: вибухи пролунали біля заводу "Лукойл"

У ніч проти 12 вересня в районі смоленська пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що чули від п’яти до восьми вибухів у південній частині міста. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

У смоленській області оголошено режим небезпеки через нібито атаку безпілотників. Влада заявляє, що працюють системи протиповітряної оборони рф.

Шановні смоляни, переконливе прохання зберігати спокій, відійти від вікон і не проводити зйомку дій сил ППО. Екстрені та оперативні служби приведені в готовність. У разі необхідності звертайтеся по допомогу за телефоном 112

- зазначає губернатор василій анохін.

До роботи залучені всі екстрені служби. Попередньо, під ударом завод "Лукойл". Влада рф деталей поки що не повідомляла.

У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі01.09.25, 03:32 • 15371 перегляд

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніНовини з соцмереж