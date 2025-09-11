Невідомі дрони атакують смоленськ: вибухи пролунали біля заводу "Лукойл"

У ніч проти 12 вересня в районі смоленська пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що чули від п’яти до восьми вибухів у південній частині міста. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

У смоленській області оголошено режим небезпеки через нібито атаку безпілотників. Влада заявляє, що працюють системи протиповітряної оборони рф.

Шановні смоляни, переконливе прохання зберігати спокій, відійти від вікон і не проводити зйомку дій сил ППО. Екстрені та оперативні служби приведені в готовність. У разі необхідності звертайтеся по допомогу за телефоном 112 - зазначає губернатор василій анохін.

До роботи залучені всі екстрені служби. Попередньо, під ударом завод "Лукойл". Влада рф деталей поки що не повідомляла.

У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі