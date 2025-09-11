Невідомі дрони атакують смоленськ: вибухи пролунали біля заводу "Лукойл"
У ніч на 12 вересня в смоленську пролунали вибухи, місцеві жителі чули від п'яти до восьми. Влада заявила про роботу ППО та можливу атаку безпілотників, під ударом опинився завод "Лукойл".
У ніч проти 12 вересня в районі смоленська пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що чули від п’яти до восьми вибухів у південній частині міста. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
У смоленській області оголошено режим небезпеки через нібито атаку безпілотників. Влада заявляє, що працюють системи протиповітряної оборони рф.
Шановні смоляни, переконливе прохання зберігати спокій, відійти від вікон і не проводити зйомку дій сил ППО. Екстрені та оперативні служби приведені в готовність. У разі необхідності звертайтеся по допомогу за телефоном 112
До роботи залучені всі екстрені служби. Попередньо, під ударом завод "Лукойл". Влада рф деталей поки що не повідомляла.
