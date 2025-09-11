$41.210.09
19:17 • 3250 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
15:15 • 12084 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 22903 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 14814 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 13425 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 20125 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 13924 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16039 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14198 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14238 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 22903 просмотра
Неизвестные дроны атакуют смоленск: взрывы прогремели возле завода "Лукойл"

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В ночь на 12 сентября в смоленске прогремели взрывы, местные жители слышали от пяти до восьми. Власти заявили о работе ПВО и возможной атаке беспилотников, под ударом оказался завод "Лукойл".

Неизвестные дроны атакуют смоленск: взрывы прогремели возле завода "Лукойл"

В ночь на 12 сентября в районе смоленска прозвучало несколько взрывов. Местные жители сообщают, что слышали от пяти до восьми взрывов в южной части города. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

В смоленской области объявлен режим опасности из-за якобы атаки беспилотников. Власти заявляют, что работают системы противовоздушной обороны рф.

Уважаемые смоляне, убедительная просьба сохранять спокойствие, отойти от окон и не проводить съемку действий сил ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность. В случае необходимости обращайтесь за помощью по телефону 112

- отмечает губернатор Василий Анохин.

К работе привлечены все экстренные службы. Предварительно, под ударом завод "Лукойл". Власти рф деталей пока не сообщали.

В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали01.09.25, 03:32 • 15371 просмотр

Вероника Марченко

Война в УкраинеНовости из соцсетей