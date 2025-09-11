Неизвестные дроны атакуют смоленск: взрывы прогремели возле завода "Лукойл"
Киев • УНН
В ночь на 12 сентября в смоленске прогремели взрывы, местные жители слышали от пяти до восьми. Власти заявили о работе ПВО и возможной атаке беспилотников, под ударом оказался завод "Лукойл".
В ночь на 12 сентября в районе смоленска прозвучало несколько взрывов. Местные жители сообщают, что слышали от пяти до восьми взрывов в южной части города. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
В смоленской области объявлен режим опасности из-за якобы атаки беспилотников. Власти заявляют, что работают системы противовоздушной обороны рф.
Уважаемые смоляне, убедительная просьба сохранять спокойствие, отойти от окон и не проводить съемку действий сил ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность. В случае необходимости обращайтесь за помощью по телефону 112
К работе привлечены все экстренные службы. Предварительно, под ударом завод "Лукойл". Власти рф деталей пока не сообщали.
