В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали

20:53 • 4102 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 32953 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 76966 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 90535 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 105908 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 118215 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 255880 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 114280 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86152 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 100076 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
Эксклюзивы
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 24296 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 23317 просмотра
Украину охватит температурный контраст: какой будет погода 1 сентября31 августа, 14:45 • 10304 просмотра
Кровавая Луна: когда и как наблюдать уникальное затмение31 августа, 16:12 • 9284 просмотра
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины31 августа, 16:36 • 13217 просмотра
Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина31 августа, 17:04 • 11762 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 10557 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД19:40 • 6228 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено21:30 • 6374 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 105419 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 235618 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 236541 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 328358 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 276214 просмотра
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 111008 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 243592 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 266659 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 263668 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 243413 просмотра
В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В поселке Ильском краснодарского края после падения обломков беспилотника произошел пожар. Повреждены два дома и забор, пострадавших нет.

В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали

В поселке ильском краснодарского края после падения обломков беспилотника произошел пожар. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

В поселке ильском в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По другому адресу от падения частей дрона загорелась трава. Пострадавших нет, на месте работают спецслужбы

- говорится в сообщении.

Как отмечают российские СМИ, в населенном пункте расположен ильской нефтеперерабатывающий завод, который уже неоднократно становился целью атак украинских дронов.

В то же время в городе кропоткин краснодарского края также прозвучали взрывы. Местные жители сообщали о взрывах и исчезновении электроснабжения.

Напомним

Силы обороны беспилотниками в ночь на 30 августа попали по нефтеперерабатывающим заводам "Краснодарский" в краснодарском крае и "Сызранский" в самарской области россии. 

Поражение двух российских НПЗ: "Мадьяр" сообщил, сколько еще производства "отминусовали" у россиян30.08.25, 09:50 • 6280 просмотров

Вероника Марченко

