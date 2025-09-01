В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали
Киев • УНН
В поселке Ильском краснодарского края после падения обломков беспилотника произошел пожар. Повреждены два дома и забор, пострадавших нет.
В поселке ильском краснодарского края после падения обломков беспилотника произошел пожар. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
В поселке ильском в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По другому адресу от падения частей дрона загорелась трава. Пострадавших нет, на месте работают спецслужбы
Как отмечают российские СМИ, в населенном пункте расположен ильской нефтеперерабатывающий завод, который уже неоднократно становился целью атак украинских дронов.
В то же время в городе кропоткин краснодарского края также прозвучали взрывы. Местные жители сообщали о взрывах и исчезновении электроснабжения.
Напомним
Силы обороны беспилотниками в ночь на 30 августа попали по нефтеперерабатывающим заводам "Краснодарский" в краснодарском крае и "Сызранский" в самарской области россии.
