В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали

В поселке ильском краснодарского края после падения обломков беспилотника произошел пожар. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

В поселке ильском в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По другому адресу от падения частей дрона загорелась трава. Пострадавших нет, на месте работают спецслужбы - говорится в сообщении.

Как отмечают российские СМИ, в населенном пункте расположен ильской нефтеперерабатывающий завод, который уже неоднократно становился целью атак украинских дронов.

В то же время в городе кропоткин краснодарского края также прозвучали взрывы. Местные жители сообщали о взрывах и исчезновении электроснабжения.

Напомним

Силы обороны беспилотниками в ночь на 30 августа попали по нефтеперерабатывающим заводам "Краснодарский" в краснодарском крае и "Сызранский" в самарской области россии.

Поражение двух российских НПЗ: "Мадьяр" сообщил, сколько еще производства "отминусовали" у россиян