Поражение двух российских НПЗ: "Мадьяр" сообщил, сколько еще производства "отминусовали" у россиян
Киев • УНН
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил о поражении Сызранского и Краснодарского НПЗ. Эти заводы производили 3% и 1,1% топлива соответственно, что приводит к дефициту бензина в определенных регионах РФ.
На два пораженных российских нефтеперерабатывающих завода - Сызранский и Краснодарский НПЗ - приходилось 3% и 1,1% от общего объема производства соответственно. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ, основатель и бывший командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птицы Мадяра", Роберт "Мадяр" Бровди, передает УНН.
"Шорт-сквиз акций кооператива "Кони на Кубани". Ше: …кони на Кубани были важной частью жизни местного населения…Кощеева игла последовательно анорексируется Силами обороны Украины", - написал Бровди в Telegram.
Он сообщил о работе по двум российским НПЗ.
""Краснодарский НПЗ" (Краснодарский край РФ) - 1,1% от общего объема),... авиационное топливо. Выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ССО. "Сызранский НПЗ" (Самарская область РФ) - повторно, 8,5 млн т нефти в год - 3% от общего объема), выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС)", - сообщил Бровди.
"Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - отметил он.
Дополнение
Ранее 30 августа Генштаб ВСУ подтвердил поражение Краснодарского НПЗ и Сызранского НПЗ.
28 августа первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что из-за поражения российских нефтеперерабатывающих заводов в определенных регионах РФ бензин и дизельное топливо уже выписывается по талонам.
Украинские дроны парализовали работу НПЗ, в россии топливный коллапс - АР27.08.25, 11:38 • 6290 просмотров