Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 38578 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 157753 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 133635 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 82687 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 91875 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 57643 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 115185 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75248 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 71507 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 165127 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Поражение двух российских НПЗ: "Мадьяр" сообщил, сколько еще производства "отминусовали" у россиян

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил о поражении Сызранского и Краснодарского НПЗ. Эти заводы производили 3% и 1,1% топлива соответственно, что приводит к дефициту бензина в определенных регионах РФ.

Поражение двух российских НПЗ: "Мадьяр" сообщил, сколько еще производства "отминусовали" у россиян

На два пораженных российских нефтеперерабатывающих завода - Сызранский и Краснодарский НПЗ - приходилось 3% и 1,1% от общего объема производства соответственно. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ, основатель и бывший командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем, более известной как "Птицы Мадяра", Роберт "Мадяр" Бровди, передает УНН.

"Шорт-сквиз акций кооператива "Кони на Кубани". Ше: …кони на Кубани были важной частью жизни местного населения…Кощеева игла последовательно анорексируется Силами обороны Украины", - написал Бровди в Telegram.

Он сообщил о работе по двум российским НПЗ.

""Краснодарский НПЗ" (Краснодарский край РФ) - 1,1% от общего объема),... авиационное топливо. Выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ССО. "Сызранский НПЗ" (Самарская область РФ) - повторно, 8,5 млн т нефти в год - 3% от общего объема), выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС)", - сообщил Бровди.

"Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - отметил он.

Дополнение

Ранее 30 августа Генштаб ВСУ подтвердил поражение Краснодарского НПЗ и Сызранского НПЗ.

28 августа первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что из-за поражения российских нефтеперерабатывающих заводов в определенных регионах РФ бензин и дизельное топливо уже выписывается по талонам.

Украинские дроны парализовали работу НПЗ, в россии топливный коллапс - АР27.08.25, 11:38 • 6290 просмотров

Анна Мурашко

Война в УкраинеНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины