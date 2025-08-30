Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян

$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 38476 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 157442 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 133411 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 82543 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 91764 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 57611 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 115085 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75233 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71492 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 165107 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни 29 серпня, 21:54 • 6190 перегляди
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді01:23 • 12301 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО02:05 • 11671 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні02:50 • 12705 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ06:01 • 5324 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 106096 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 111359 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 157420 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 133394 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 115069 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Кая Каллас
Андрій Єрмак
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 39163 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 175605 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 203197 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 203966 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 188577 перегляди
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
MIM-104 Patriot
Falcon 9
SpaceX Starship

Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив про ураження Сизранського та Краснодарського НПЗ. Ці заводи виробляли 3% та 1,1% палива відповідно, що призводить до дефіциту бензину в певних регіонах РФ.

Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян

На два уражені російських нафтопереробних заводи - Сизранський та Краснодарський НПЗ - припадало 3% і 1,1% від загального обсягу виробництва відповідно. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, засновник і колишній командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра", Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

"Шорт-сквіз акцій кооперативу "Коні на Кубані". Ші: …коні на Кубані були важливою частиною життя місцевого населення…Кощієва голка послідовно анорексується Силами оборони України", - написав Бровді у Telegram.

Він повідомивпро роботу по двох російських НПЗ.

""Краснодарський НПЗ" (Краснодарський край рф) - 1,1% від загального обʼєму),... авіаційне паливо. Виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО. "Сизранський НПЗ" (Самарська область рф) - повторно, 8,5 млн т нафти на рік - 3% від загального обʼєму), виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС)", - повідомив Бровді.

"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - зазначив він.

Доповнення

Раніше 30 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Краснодарського НПЗ та Cизранського НПЗ.

28 серпня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що через ураження російських нафтопереробних заводів в певних регіонах рф бензин та дизельне пальне вже виписується по талонах.

Українські дрони паралізували роботу НПЗ, у росії паливний колапс - АР27.08.25, 11:38 • 6290 переглядiв

Анна Мурашко

Війна в УкраїніНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України