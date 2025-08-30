Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян
Київ • УНН
Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив про ураження Сизранського та Краснодарського НПЗ. Ці заводи виробляли 3% та 1,1% палива відповідно, що призводить до дефіциту бензину в певних регіонах РФ.
На два уражені російських нафтопереробних заводи - Сизранський та Краснодарський НПЗ - припадало 3% і 1,1% від загального обсягу виробництва відповідно. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, засновник і колишній командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем, більш відомої як "Птахи Мадяра", Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.
"Шорт-сквіз акцій кооперативу "Коні на Кубані". Ші: …коні на Кубані були важливою частиною життя місцевого населення…Кощієва голка послідовно анорексується Силами оборони України", - написав Бровді у Telegram.
Він повідомивпро роботу по двох російських НПЗ.
""Краснодарський НПЗ" (Краснодарський край рф) - 1,1% від загального обʼєму),... авіаційне паливо. Виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО. "Сизранський НПЗ" (Самарська область рф) - повторно, 8,5 млн т нафти на рік - 3% від загального обʼєму), виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС)", - повідомив Бровді.
"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - зазначив він.
Доповнення
Раніше 30 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Краснодарського НПЗ та Cизранського НПЗ.
28 серпня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що через ураження російських нафтопереробних заводів в певних регіонах рф бензин та дизельне пальне вже виписується по талонах.
