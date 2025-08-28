Міноборони про атаки на НПЗ рф: у певних регіонах бензин та дизель виписується по талонах

$41.320.08
Ексклюзив
07:27 • 21945 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 44962 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 47926 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 81574 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 59646 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 72105 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 184585 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90062 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 54919 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67581 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомо
28 серпня, 01:25 • 50747 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі
28 серпня, 03:16 • 33945 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВА
06:40 • 31851 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
08:54 • 14341 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
09:33 • 20079 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18 • 103301 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде
27 серпня, 15:01 • 105232 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:47 • 184588 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
27 серпня, 08:43 • 167190 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 07:35 • 169246 перегляди
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52 • 71633 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36 • 104342 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48 • 107303 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12 • 103924 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14 • 136946 перегляди
Міноборони про атаки на НПЗ рф: у певних регіонах бензин та дизель виписується по талонах

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що удари по російських НПЗ спричинили видачу пального за талонами в деяких регіонах рф. Це знижує забезпечення зс рф необхідними засобами для ведення бойових дій.

Міноборони про атаки на НПЗ рф: у певних регіонах бензин та дизель виписується по талонах

Через ураження російських нафтопереробних заводів в певних регіонах рф бензин та дизельне пальне вже  виписується по талонах. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

Деталі

Гаврилюк повідомив, що Україна проводить багаторівневу стратегію щодо зниження військового потенціалу рф, яка охоплює лінію бойового зіткнення, фронт, де знищується їх жива сила, вогневі засоби, техніка.

Також за його словами йдеться про нанесення ураження в глибокому тилу українськими спеціальними підрозділами безпілотних систем для знищення потенціалу рф щодо виробництва військової техніки.

(Відбувається – ред.) завдання ураження їхнім нафтопереробним заводам, що призвело вже до того, що в певних регіонах рф вже бензин та дизельне пальне виписується по талонах. Це відповідно знижує забезпечення та постачання необхідних засобів ведення збройної боротьби для підрозділів та частин зс рф, які ведуть боротьбу та агресію проти ЗСУ

- розповів Гаврилюк.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського й Куйбишевського НПЗ та складів боєприпасів і логістики окупантів28.08.25, 10:35 • 4254 перегляди

Доповнення

27 серпня повідомлялося, що в матеріалі АР йдеться про те, що у багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована.

Reuters повідомляло, що атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії.

Анна Мурашко

