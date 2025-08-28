Міноборони про атаки на НПЗ рф: у певних регіонах бензин та дизель виписується по талонах

Через ураження російських нафтопереробних заводів в певних регіонах рф бензин та дизельне пальне вже виписується по талонах. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

Деталі

Гаврилюк повідомив, що Україна проводить багаторівневу стратегію щодо зниження військового потенціалу рф, яка охоплює лінію бойового зіткнення, фронт, де знищується їх жива сила, вогневі засоби, техніка.

Також за його словами йдеться про нанесення ураження в глибокому тилу українськими спеціальними підрозділами безпілотних систем для знищення потенціалу рф щодо виробництва військової техніки.

(Відбувається – ред.) завдання ураження їхнім нафтопереробним заводам, що призвело вже до того, що в певних регіонах рф вже бензин та дизельне пальне виписується по талонах. Це відповідно знижує забезпечення та постачання необхідних засобів ведення збройної боротьби для підрозділів та частин зс рф, які ведуть боротьбу та агресію проти ЗСУ - розповів Гаврилюк.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського й Куйбишевського НПЗ та складів боєприпасів і логістики окупантів

Доповнення

27 серпня повідомлялося, що в матеріалі АР йдеться про те, що у багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована.

Reuters повідомляло, що атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії.