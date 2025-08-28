Генштаб підтвердив ураження Афіпського й Куйбишевського НПЗ та складів боєприпасів і логістики окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів російських окупантів - Афіпського НПЗ у Краснодарському краї рф, Куйбишевського НПЗ у Самарській області рф, а також складів боєприпасів та низки логістичних об’єктів російського агресора, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї рф. Зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкту - повідомили у Генштабі.

Як вказано, цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний обсяг переробки становить 6,25 млн тонн нафти на рік.

Також, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області рф. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу - зазначили у Генштабі.

Зазначається, що підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього - понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік.

Окрім того, засобами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російського агресора, які задіяні у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Об’єкти розташовані як безпосередньо у рф, так і на тимчасово окупованих територіях України - сказано у повідомленні.

Детальна інформація щодо наслідків ураження, як вказано, уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

