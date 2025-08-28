Мінус 21% у серпні: командувач СБС повідомив про результати роботи по російських НПЗ

Цієї ночі виробництво палива в росіян впало ще на 4,7%, а загалом за два тижні серпня - на 21%. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram у четвер, передає УНН.

Деталі

"Кощієва голка цієї ночі нервово анексувалась ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта", - написав Бровді.

І повідомив про результати по двох НПЗ: ""Куйбишевський НПЗ" (Самарська обл., рф) - 7 млн т нафти на рік - 2,5% від загального обʼєму) - виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО. "Афіпський НПЗ" (Краснодарський край, рф) - 6,25 млн т нафти на рік - 2,2% від загального обʼєму) - виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ГУР МОУ".

Як зазначив командувач СБС, "бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у ніч проти 28 серпня невідомі БпЛА атакували нафтопереробний завод у новокуйбишевську самарської області та афіпський НПЗ у краснодарському краї.