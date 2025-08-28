Мінус 21% у серпні: командувач СБС повідомив про результати роботи по російських НПЗ

$41.400.03
48.270.21
ukenru
04:08 • 11110 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 46837 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 30165 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 54146 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 141813 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 84987 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 52578 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65580 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51769 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 48395 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.9м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53 • 35357 перегляди
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 27574 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР27 серпня, 23:52 • 11103 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування00:34 • 26531 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 18850 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 70036 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 71467 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 141807 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 137458 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 137831 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 49156 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 83442 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 87318 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 85203 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 118525 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Brent
Ту-95
Х-101
МіГ-31

Мінус 21% у серпні: командувач СБС повідомив про результати роботи по російських НПЗ

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Виробництво палива в росії знизилося на 4,7% за ніч і на 21% загалом за два тижні серпня. Це сталося після атак на Куйбишевський та Афіпський НПЗ.

Мінус 21% у серпні: командувач СБС повідомив про результати роботи по російських НПЗ

Цієї ночі виробництво палива в росіян впало ще на 4,7%, а загалом за два тижні серпня - на 21%. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram у четвер, передає УНН.

Деталі

"Кощієва голка цієї ночі нервово анексувалась ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта", - написав Бровді.

І повідомив про результати по двох НПЗ: ""Куйбишевський НПЗ" (Самарська обл., рф) - 7 млн т нафти на рік - 2,5% від загального обʼєму) - виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО. "Афіпський НПЗ" (Краснодарський край, рф) - 6,25 млн т нафти на рік - 2,2% від загального обʼєму) - виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ГУР МОУ".

Як зазначив командувач СБС, "бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у ніч проти 28 серпня невідомі БпЛА атакували нафтопереробний завод у новокуйбишевську самарської області та афіпський НПЗ у краснодарському краї. 

Альона Уткіна

Новини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України