Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомо

У ніч проти 28 серпня невідомі БпЛА атакували нафтопереробний завод у новокуйбишевську самарської області та афіпський НПЗ у краснодарському краї. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленко.

Деталі

Як зазначають місцеві канали, у новокуйбишевську знову зафіксовано атаку на об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Окрім цього, удару зазнав афіпський НПЗ у краснодарському краї.

Інформація щодо масштабів пошкоджень і можливих постраждалих уточнюється. Офіційних заяв поки не було.

Нагадаємо

У багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована.

