Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомо

$41.400.03
48.270.21
ukenru
00:34 • 12756 перегляди
Масований обстріл Києва: є загиблий, постраждалі, численні пожежі та руйнування
27 серпня, 17:11 • 21320 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 13611 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 36250 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 115431 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 74668 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 45438 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 62445 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 49769 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47344 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.3м/с
81%
754мм
Популярнi новини
Міжнародні фірми фінансують мільйон російських солдатів через податки- ЗМІ27 серпня, 17:06 • 4372 перегляди
Сіярто повідомив, коли відновиться постачання газу до Угорщини після ударів України по нафтопроводу "Дружба"27 серпня, 17:57 • 6056 перегляди
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко19:59 • 15070 перегляди
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 20:53 • 19450 перегляди
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 22:32 • 4092 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 51031 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 52396 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 115453 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 126072 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 125077 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сі Цзіньпін
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 34327 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 73650 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 78772 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 77518 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 111086 перегляди
Актуальне
Ту-95
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Шахед-136

Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомо

Київ • УНН

 • 2064 перегляди

У ніч на 28 серпня невідомі БпЛА атакували нафтопереробні заводи в новокуйбишевську та афіпську. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомо

У ніч проти 28 серпня невідомі БпЛА атакували нафтопереробний завод у новокуйбишевську самарської області та афіпський НПЗ у краснодарському краї. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленко.

Деталі

Як зазначають місцеві канали, у новокуйбишевську знову зафіксовано атаку на об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Окрім цього, удару зазнав афіпський НПЗ у краснодарському краї.

Інформація щодо масштабів пошкоджень і можливих постраждалих уточнюється. Офіційних заяв поки не було.

Нагадаємо

У багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована. 

На Новошахтинському НПЗ тільки через п'ять днів загасили пожежу після атаки дронів26.08.25, 12:12 • 3998 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніНовини Світу