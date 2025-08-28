Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомо
Київ • УНН
У ніч на 28 серпня невідомі БпЛА атакували нафтопереробні заводи в новокуйбишевську та афіпську. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
У ніч проти 28 серпня невідомі БпЛА атакували нафтопереробний завод у новокуйбишевську самарської області та афіпський НПЗ у краснодарському краї. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленко.
Деталі
Як зазначають місцеві канали, у новокуйбишевську знову зафіксовано атаку на об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Окрім цього, удару зазнав афіпський НПЗ у краснодарському краї.
Інформація щодо масштабів пошкоджень і можливих постраждалих уточнюється. Офіційних заяв поки не було.
Нагадаємо
У багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована.
