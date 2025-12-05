Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава

Відомий японський і американський актор Кері-Хіроюкі Тагава, якого знають за ролями у фільмах "Смертельна битва", "Останній імператор", "Перл-Харбор", "Спогади гейші", "Людина у високому замку", "Mortal Combat", "Планета мавп" та "47 ронінів", помер у віці 75 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Найбільше він запам’ятався широкій аудиторії як злий чаклун Шан Цун у фільмах, телесеріалах та відеоіграх франшизи "Mortal Kombat". Він почав грати цього персонажа в екранізації New Line 1995 року, а також знявся у продовженні 1997 року "Mortal Kombat Annihilation".

Також він повторив цю роль у телесеріалі 2013 року "Mortal Kombat: Legacy" та в одному епізоді "Mortal Kombat X: Generations" у 2015 році. У 2019 році він озвучив цього персонажа у відеогрі "Mortal Kombat 11".

У 2023 році його зовнішність була використана для відеогри "Mortal Kombat: Onslaught".

Кері-Хіроюкі Тагава був одружений, в нього було троє дітей і двоє онуків. У 2015 році він навіть отримав російське громадянство.

Нагадаємо

