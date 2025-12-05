Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава

$42.180.02
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 10393 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 25108 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 36146 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 32856 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 55305 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 32850 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 54013 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24133 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23280 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Популярнi новини
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 15608 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 19520 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32 • 23896 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу5 грудня, 04:03 • 19729 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 15806 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 15854 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 55307 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 42420 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 54016 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 59606 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 8168 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 19463 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 33360 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 33882 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 78393 перегляди
Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Роль злого чаклуна фільмах, телесеріалах та відеоіграх франшизи "Mortal Kombat" стала найбільш відомою в житті актора.

Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава

Відомий японський і американський актор Кері-Хіроюкі Тагава, якого знають за ролями у фільмах "Смертельна битва", "Останній імператор", "Перл-Харбор", "Спогади гейші", "Людина у високому замку", "Mortal Combat", "Планета мавп" та "47 ронінів", помер у віці 75 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Найбільше він запам’ятався широкій аудиторії як злий чаклун Шан Цун у фільмах, телесеріалах та відеоіграх франшизи "Mortal Kombat". Він почав грати цього персонажа в екранізації New Line 1995 року, а також знявся у продовженні 1997 року "Mortal Kombat Annihilation".

Також він повторив цю роль у телесеріалі 2013 року "Mortal Kombat: Legacy" та в одному епізоді "Mortal Kombat X: Generations" у 2015 році. У 2019 році він озвучив цього персонажа у відеогрі "Mortal Kombat 11".

У 2023 році його зовнішність була використана для відеогри "Mortal Kombat: Onslaught".

Кері-Хіроюкі Тагава був одружений, в нього було троє дітей і двоє онуків. У 2015 році він навіть отримав російське громадянство.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року.

Євген Устименко

Новини Світу
Фільм
Серіали
Шлюб