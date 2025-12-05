Был звездой "Mortal Combat" и имел российский паспорт: в возрасте 75 лет умер актер Кэри-Хироюки Тагава

Известный японский и американский актер Кэри-Хироюки Тагава, которого знают по ролям в фильмах "Смертельная битва", "Последний император", "Перл-Харбор", "Воспоминания гейши", "Человек в высоком замке", "Mortal Combat", "Планета обезьян" и "47 ронинов", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Больше всего он запомнился широкой аудитории как злой колдун Шан Цун в фильмах, телесериалах и видеоиграх франшизы "Mortal Kombat". Он начал играть этого персонажа в экранизации New Line 1995 года, а также снялся в продолжении 1997 года "Mortal Kombat Annihilation".

Также он повторил эту роль в телесериале 2013 года "Mortal Kombat: Legacy" и в одном эпизоде "Mortal Kombat X: Generations" в 2015 году. В 2019 году он озвучил этого персонажа в видеоигре "Mortal Kombat 11".

В 2023 году его внешность была использована для видеоигры "Mortal Kombat: Onslaught".

Кэри-Хироюки Тагава был женат, у него было трое детей и двое внуков. В 2015 году он даже получил российское гражданство.

Напомним

