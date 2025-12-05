Был звездой "Mortal Combat" и имел российский паспорт: в возрасте 75 лет умер актер Кэри-Хироюки Тагава

$42.180.02
08:37 • 1728 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 10327 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 25049 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 36102 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 32816 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 55248 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 15:01 • 32835 просмотра
4 декабря, 12:31 • 32835 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53982 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24130 просмотра
4 декабря, 12:01 • 24130 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23275 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 15499 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 19401 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 23785 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 19627 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 15640 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 15788 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 55248 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 42386 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53982 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 59568 просмотра
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Тимур Миндич
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Польша
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 8124 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 19433 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 33325 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 33846 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 78357 просмотра
Был звездой "Mortal Combat" и имел российский паспорт: в возрасте 75 лет умер актер Кэри-Хироюки Тагава

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Роль злого колдуна в фильмах, телесериалах и видеоиграх франшизы "Mortal Kombat" стала самой известной в жизни актера.

Был звездой "Mortal Combat" и имел российский паспорт: в возрасте 75 лет умер актер Кэри-Хироюки Тагава

Известный японский и американский актер Кэри-Хироюки Тагава, которого знают по ролям в фильмах "Смертельная битва", "Последний император", "Перл-Харбор", "Воспоминания гейши", "Человек в высоком замке", "Mortal Combat", "Планета обезьян" и "47 ронинов", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Больше всего он запомнился широкой аудитории как злой колдун Шан Цун в фильмах, телесериалах и видеоиграх франшизы "Mortal Kombat". Он начал играть этого персонажа в экранизации New Line 1995 года, а также снялся в продолжении 1997 года "Mortal Kombat Annihilation".

Также он повторил эту роль в телесериале 2013 года "Mortal Kombat: Legacy" и в одном эпизоде "Mortal Kombat X: Generations" в 2015 году. В 2019 году он озвучил этого персонажа в видеоигре "Mortal Kombat 11".

В 2023 году его внешность была использована для видеоигры "Mortal Kombat: Onslaught".

Кэри-Хироюки Тагава был женат, у него было трое детей и двое внуков. В 2015 году он даже получил российское гражданство.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой собственный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", умер в возрасте 81 года.

Евгений Устименко

Новости Мира
Фильм
Сериал
Брак