Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Німецький актор Удо Кір, відомий співпрацею з Енді Ворголом, Ларсом фон Трієром та Мадонною, помер у віці 81 року. Він зіграв у понад 200 фільмах, включаючи головні ролі у стрічках Воргола "Тіло для Франкенштейна" та "Кров для Дракули".

Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року

Удо Кір, німецький актор та культова ікона, який співпрацював з такими відомими особистостями, як Енді Воргол, Ларс фон Трієр та Мадонна, помер у неділю вранці, повідомив художник Делберт МакБрайд. Йому було 81 рік. Про це передає Variety, пише УНН.

Деталі

Серед понад 200 фільмів у його величезній творчій кар’єрі, найбільш відомими стали роботи Кіра з Ворголом. Кір зіграв головні ролі у фільмах "Тіло для Франкенштейна" та "Кров для Дракули". Обидва фільми були режисеровані Полом Моррісі та спродюсовані Ворголом і являли собою субверсивні та спокусливі переосмислення класичних голлівудських монстрів, де Кір надавав персонажам одночасно моторошного й комічно незграбного відтінку.

Ці два фільми зробили Кіра знаменитим, і протягом наступних двох десятиліть він працював у Європі, співпрацюючи з легендарним сценаристом і режисером Райнером Вернером Фассбіндером над стрічками "Дружина станційного", "Третє покоління" та "Лілі Марлен". Потім, на Берлінському кінофестивалі, Кір зустрів майбутнього дворазового номінанта на "Оскар" Гаса Ван Сента, якого Кір вважав людиною, що допомогла йому отримати американський дозвіл на роботу та картку SAG.

У 1991 році Ван Сент представив Кіра американській аудиторії у своєму драматичному фільмі про дорослішання — "Мій власний штат Айдахо ". Кір з’явився у другорядній ролі поруч зі зірками Рівером Феніксом та Кіану Рівзом.

Приблизно в той самий час Кір почав довготривалу співпрацю з фон Трієром. Починаючи з кінця 1980-х з фільму "Епідемія", Кір з’явився у стрічці 1991 року "Європа", а потім у кількох епізодах довготривалого хорор трилер серіалу фон Трієра "Королівство" протягом 1990-х і 2000-х років. Інші їхні спільні роботи включають "Ламаючи хвилі", "Танець у темряві", "Догвіль", "Меланхолія" та "Німфоманка: Том II".

Померла номінантка на Оскар Саллі Кіркленд – зірка фільмів "Анна" та "Жало"11.11.25, 21:07 • 6359 переглядiв

У 1990-х роках Кір також знімався в другорядних ролях у великих голлівудських продукціях, таких як "Ейс Вентура: Детектив домашніх тварин", "Армагеддон" та "Блейд". Він також з’явився в книзі Мадонни "Sex" (1992) та у її музичних кліпах на пісні "Erotica" та "Deeper and Deeper" з альбому "Erotica".

Найновішим фільмом за участю Кіра стала стрічка Клебера Мендонса Фільйо "Таємний агент", яка принесла головному актору Вагнеру Моура нагороду за найкращу чоловічу роль на Каннському кінофестивалі 2025 року.

Удо Кірспе народився в Кельні, Німеччина, у лікарні, яка піддавалася бомбардуванню союзниками. У 18 років він переїхав до Лондона після зустрічі з Фассбіндером у барі.

"Мені подобалася увага, тож я став актором", – сказав він Пітеру Дебрюжу з Variety в інтерв’ю 2024 року. Після багатьох років роботи між Європою та США Кір оселився в Лос-Анджелесі та Палм-Спрінгс, де жив у колишній бібліотеці середини століття та займався мистецтвом, архітектурою та колекціонуванням. Він був постійним гостем на кінофестивалі Палм-Спрінгс, де тепло приймав нагороди від шанувальників.

Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту18.11.25, 13:51 • 43446 переглядiв

Ольга Розгон

