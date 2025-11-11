Померла номінантка на Оскар Саллі Кіркленд – зірка фільмів "Анна" та "Жало"

Американська акторка Саллі Кіркленд, відома своєю роллю у фільмі "Анна", за яку була номінована на премію Оскар, померла у віці 84 років. Як повідомив її агент Майкл Грін, акторка пішла з життя у вівторок вранці в хоспісі в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Кіркленд здобула визнання за роль згасаючої чехословацької кінозірки, яка намагається відновити кар’єру в Нью-Йорку. Фільм "Анна" (1984) приніс їй не лише номінацію на Оскар, але й нагороди Золотий Глобус та премію "Незалежний дух".

У її фільмографії – другорядні ролі в класичних стрічках "Жало" (1973), "Якими ми були" (1973), "JFK" (1991) і "Брюс Всемогутній" (2003).

Кінокритикиня Los Angeles Times Шейла Бенсон писала: "Кіркленд – одна з тих акторок, чий талант був таємницею для її колег-акторів, але певною мірою загадкою для широкого загалу".

Саллі Кіркленд народилася 31 жовтня 1941 року в Нью-Йорку. Вона була названа на честь своєї матері, редакторки моди журналів Vogue та LIFE, і ще в дитинстві почала кар’єру моделі, а згодом навчалася у легендарного Лі Страсберга.

Кожен, хто знав роботу Саллі як акторки, розуміє, що вона була майстром своєї справи значною мірою завдяки своєму глибокому та щирому співчуттю до всіх людей