Померла номінантка на Оскар Саллі Кіркленд – зірка фільмів "Анна" та "Жало"
Київ • УНН
Акторка Саллі Кіркленд, номінована на Оскар за роль у фільмі "Анна", померла у віці 84 років у хоспісі в Палм-Спрінгс. Вона також відома за ролями у стрічках "Жало" та "Брюс Всемогутній", здобувши визнання за свій талант.
Американська акторка Саллі Кіркленд, відома своєю роллю у фільмі "Анна", за яку була номінована на премію Оскар, померла у віці 84 років. Як повідомив її агент Майкл Грін, акторка пішла з життя у вівторок вранці в хоспісі в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Кіркленд здобула визнання за роль згасаючої чехословацької кінозірки, яка намагається відновити кар’єру в Нью-Йорку. Фільм "Анна" (1984) приніс їй не лише номінацію на Оскар, але й нагороди Золотий Глобус та премію "Незалежний дух".
У її фільмографії – другорядні ролі в класичних стрічках "Жало" (1973), "Якими ми були" (1973), "JFK" (1991) і "Брюс Всемогутній" (2003).
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11.11.25, 20:13 • 17487 переглядiв
Кінокритикиня Los Angeles Times Шейла Бенсон писала: "Кіркленд – одна з тих акторок, чий талант був таємницею для її колег-акторів, але певною мірою загадкою для широкого загалу".
Довідково
Саллі Кіркленд народилася 31 жовтня 1941 року в Нью-Йорку. Вона була названа на честь своєї матері, редакторки моди журналів Vogue та LIFE, і ще в дитинстві почала кар’єру моделі, а згодом навчалася у легендарного Лі Страсберга.
Кожен, хто знав роботу Саллі як акторки, розуміє, що вона була майстром своєї справи значною мірою завдяки своєму глибокому та щирому співчуттю до всіх людей
Зірка "Династії" Бетті Гарфорд померла у віці 98 років - Daily Mail10.11.25, 09:19 • 6930 переглядiв