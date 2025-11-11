Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов
Київ • УНН
Колишній народний депутат України та засновник лібертаріанської партії "5.10" Геннадій Балашов помер у віці 64 років. Причина смерті наразі не розголошується, але відомо, що Балашов мав радикальну економічну позицію та був підозрюваний в ухиленні від сплати податків.
У віці 64 років помер колишній народний депутат України та засновник лібертаріанської партії "5.10" Геннадій Балашов. Про смерть повідомили представник політсили Юрій Коновальчук і колишній нардеп Артем Дмитрук. Причину смерті наразі не розголошують. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Балашов був відомий своєю радикальною економічною позицією — він пропонував повністю скасувати більшість податків і замінити їх єдиним збором "5.10". Політик неодноразово робив суперечливі заяви, зокрема виступав проти закону про українську мову.
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14.10.25, 16:31 • 93107 переглядiв
У 2021 році Державна фіскальна служба повідомила Балашову про підозру в ухиленні від сплати майже 10 мільйонів гривень податків і арештувала його майно. Через рік справу передали до суду, після чого він виїхав до США.
Поза Україною Балашов активно вів свій YouTube-канал, де критикував владу, називав президента Володимира Зеленського "диктатором" і стверджував, що в Україні запроваджено "воєнний комунізм".
Румунську євродепутатку, яка грозилась "зламати ноги Зеленському", хочуть відправити до психлікарні07.11.25, 19:39 • 8465 переглядiв