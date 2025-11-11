$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26682 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34977 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52274 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33839 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50355 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41364 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22943 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24850 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26281 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов

Київ • УНН

 • 17485 перегляди

Колишній народний депутат України та засновник лібертаріанської партії "5.10" Геннадій Балашов помер у віці 64 років. Причина смерті наразі не розголошується, але відомо, що Балашов мав радикальну економічну позицію та був підозрюваний в ухиленні від сплати податків.

Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов

У віці 64 років помер колишній народний депутат України та засновник лібертаріанської партії "5.10" Геннадій Балашов. Про смерть повідомили представник політсили Юрій Коновальчук і колишній нардеп Артем Дмитрук. Причину смерті наразі не розголошують. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Балашов був відомий своєю радикальною економічною позицією — він пропонував повністю скасувати більшість податків і замінити їх єдиним збором "5.10". Політик неодноразово робив суперечливі заяви, зокрема виступав проти закону про українську мову.

Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14.10.25, 16:31 • 93107 переглядiв

У 2021 році Державна фіскальна служба повідомила Балашову про підозру в ухиленні від сплати майже 10 мільйонів гривень податків і арештувала його майно. Через рік справу передали до суду, після чого він виїхав до США.

Поза Україною Балашов активно вів свій YouTube-канал, де критикував владу, називав президента Володимира Зеленського "диктатором" і стверджував, що в Україні запроваджено "воєнний комунізм".

Румунську євродепутатку, яка грозилась "зламати ноги Зеленському", хочуть відправити до психлікарні07.11.25, 19:39 • 8465 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна фіскальна служба України
Володимир Зеленський